Allegri ma jasny plan na przyszłość. O tej posadzie marzy Włoch

Massimiliano Allegri, były trener Juventusu, marzy o prowadzeniu włoskiej reprezentacji narodowej, co potwierdził jego mentor i przyjaciel Giovanni Galeone.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri chciałby poprowadzić reprezentację Włoch

Massimiliano Allegri został zwolniony przez Juventus pod koniec ubiegłego sezonu, a jego kontrakt został rozwiązany za obopólną zgodą, co sprawia, że obecnie może szukać nowej pracy na własną rękę. Był łączony z wieloma klubami, w tym z ligi saudyjską oraz Premier League, które oferowałyby mu lukratywne wynagrodzenie.

Jednakże, według jego mentora, Giovanniego Galeone, włoski szkoleniowiec ma inne plany. – Allegri nie marzy o Arabii Saudyjskiej ani Anglii. Zarobił dużo w swojej karierze, więc jego kolejny wybór na pewno nie będzie zależny od pieniędzy. Allegri marzy o włoskiej reprezentacji narodowej i może pewnego dnia to się spełni – powiedział Galeone w rozmowie z “Radio Kiss Kiss Napoli”.

Obecnym trenerem włoskiej reprezentacji jest Luciano Spalletti, który według Galeone, jest świetnym szkoleniowcem. Spalletti prowadził drużynę na Euro 2024. Dzięki wyrównującej bramce Mattii Zaccagniego w ostatnich minutach meczu z Chorwacją, Azzurri awansowali do fazy pucharowej. Jednak Włosi zostali wyeliminowani przez Szwajcarię w 1/8 finału, co spotkało się z wielką krytyką włoskich mediów i kibiców, a wielu domagało się zwolnienia obecnego selekcjonera.

Po tym, Allegri był wielokrotnie wymieniany jako potencjalny następca Spallettiego, gdyby ten zrezygnował lub został zwolniony po nieudanym występie na Euro 2024. Galeone jest przekonany, że Allegri ma wszystko, czego potrzeba, aby poprowadzić włoską reprezentację do sukcesu. Mimo to, jak sam twierdzi, na razie Włosi powinni cieszyć się pracą Spallettiego, który jego zdaniem, zrobił wszystko, co mógł na mistrzostwach.

Zobacz również: Milan coraz bliżej pozyskania zawodnika Monaco. Porozumienie o krok