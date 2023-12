Mazzarri skomentował fatalny występ Napoli w Pucharze Włoch

IMAGO / Antonio Balasco Na zdjęciu: Walter Mazzarri

Napoli skompromitowało się w Pucharze Włoch

Frosinone rozgrywa całkiem niezły sezon na boiskach Serie A, ale to Napoli było zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku w 1/8 finału Pucharu Włoch. Tymczasem zespół Waltera Mazzarriego dał sobie wbić cztery gole w ostatnich 30 minutach gry i pożegnał się z rozgrywkami.

– Być może gracze pierwszego wyboru nie są przyzwyczajeni do wchodzenia na plac gry z ławki i absurdalne jest to, że radziliśmy sobie lepiej z chłopakami, którzy nie grają tak często. Musimy to przemyśleć. Chcę przeprosić fanów, bo do samego końca próbowali nam pomóc i nie zasłużyli na to, co zobaczyli. Nie podoba mi się sposób, w jaki zakończyliśmy mecz. Jutro wspólnie zastanowimy się nad tym – mówił po meczu Mazzarri.

– Może się zdarzyć, że po zmianach ustawienie defensywy będzie trochę nieodpowiednie, a za drugim golem stało przypadkowe podanie w tył. Ale nawet gdy przegrywasz 0:2, wciąż musisz pamiętać, że jesteś Napoli. Nie możesz kończyć meczu w ten sposób. W piłce nożnej można przegrać, ale nie 0:4. Nie wyglądaliśmy, jak drużyna. Mam nadzieję, że będzie to lekcja na przyszłość, Musimy sobie spojrzeć prosto w oczy – dodał.

