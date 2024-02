Znamy komplet półfinalistów Pucharu Polski. Thriller na Reymonta! [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Widzew Łódź

Wisła Kraków to czwarty półfinalista tegorocznego Pucharu Polski

Podopieczni Alberta Rude na Reymonta wygrali 2:1 z Widzewem Łódź

Bohaterami ekipy z Fortuna 1 Ligi zostali Angel Rodado i Szymon Sobczak

Wisła Kraków zagra w półfinale, nie brakowało kontrowersji

Wisła Kraków w środę wieczorem na Reymonta podejmowała Widzew Łódź w ostatnim ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. Na pierwszego gola w tym spotkaniu musieliśmy czekać aż do 78. minuty. Wówczas prowadzenie drużynie z PKO BP Ekstraklasy zapewnił Bartłomiej Pawłowski.

Alan Uryga zachował się nieodpowiedzialnie we własnym polu karnym faulując zawodnika gości, a gwiazdor Widzewiaków podszedł do jedenastki i w starciu “oko w oko” okazał się lepszy od Alvaro Ratona. Gdy wydawało się, że podopieczni Daniela Myśliwca dowiozą zwycięstwo do ostatniego gwizdka arbitra, to obudziła się Biała Gwiazda.

Autorem wyrównującej bramki był Angel Rodado, który trafił do siatki w… 109. minucie meczu – sędzia doliczył ponad dwadzieścia minut z powodu odpalonej przez kibiców pirotechniki, która zadymiła boisko i potrzebna była przerwa w grze.

W dogrywce również działo się bardzo dużo – najpierw Widzew Łódź po raz kolejny objął prowadzenie, jednak gol Imada Rondicia został anulowany przez VAR. W tej sytuacji ogromne szczęście miał Alvaro Raton, który zachował się katastrofalnie. Ostatni cios należał do Białej Gwiazdy, której w 120. minucie wygraną zapewnił Szymon Sobczak.

Znamy zatem komplet półfinalistów tegorocznego Fortuna Pucharu Polski. Do Piasta Gliwice, Pogoni Szczecin oraz Jagiellonii Białystok właśnie dołączyła Wisła Kraków. Losowanie par półfinałowych zaplanowano na najbliższy piątek, 1 marca o godzinie 12:00.

Wisła Kraków – Widzew Łódź 2:1 (0:0)

0:1 Bartłomiej Pawłowski (rzut karny) 74′

Bartłomiej Pawłowski trafia z rzutu karnego! 🎯 @RTS_Widzew_Lodz prowadzi w Krakowie 1⃣:0⃣



📺 Polsat Sport 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/MuvWpyop17 — Polsat Sport (@polsatsport) February 28, 2024

1:1 Angel Rodado 90+19′

CO TO JEST ZA MECZ! 🤯🔥



25 minut dłużej trwała druga połowa😲 Ogromna kontrowersja przy golu 👀



Ostatecznie @WislaKrakowSA odrabia straty! 1⃣:1⃣ pic.twitter.com/DllzMDB9nA — Polsat Sport (@polsatsport) February 28, 2024

2:1 Szymon Sobczak 120′