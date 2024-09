ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Superpuchar Polski

Superpuchar Polski dopiero na wiosnę?

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że mecz o Superpuchar Polski od lat powoduje dla klubów więcej trudności, niż przynosi im – tak, jak to powinno być – prestiżu. Jest on słabnący m.in. ze względu na fakt, że spotkania te co roku są przekładane, albo na temat momentu rozgrywaniach ich toczone są liczne dyskusje. Nie jest tak, jak w przypadku Pucharu Polski, który za kadencji Zbigniewa Bońka odzyskał prestiż, że wiadomo od kilku lat, że zawsze 2 maja jest finał i tyle. W przypadku starcia o Superpuchar jest zawsze problem.

W tym roku był on o tyle duży, że choć mamy już wrzesień, to do tej pory nie został on rozegrany. Co więcej, nie jest nawet do końca wiadomo, kiedy miałby być rozgrany. Przypomnijmy, w starciu tym miałyby się zmierzyć ze sobą zespoły Jagiellonii Białystok oraz Wisły Kraków. Obie te drużyny grały jednak aż do czwartej rundy w eliminacjach europejskich pucharów, przez co rozegranie starcia w pierwotnym terminie zostało odrzucone.

Teraz, według informacji przekazanych przez “WP Sportowe Fakty”, w sprawie rozegrania takiego meczu trwają obecnie rozmowy pomiędzy zainteresowanymi klubami, PZPN-em oraz Ekstraklasą. Okazuje się, że najwcześniej starcie to mogłoby zostać rozegrane po zakończeniu przygody w Lidze Konferencji przez Jagiellonię. Będzie to więc dopiero na wiosnę.

