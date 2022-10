fot. PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podsumowanie zmagań 1/16 finału Pucharu Polski. W czwartek odbyły się trzy spotkania, w tym dwa z udziałem zespołów z Ekstraklasy. Radomiak Radom pewnie pokonał Zawiszę Bydgoszcz, zaś Górnik Zabrze dopiął swego i w samej końcówce odwrócił losy rywalizacji z GKS-em Katowice.

Festiwal pięknych goli Lukasa Podolskiego

W środowych zmaganiach Pucharu Polski nie brakowało ogromnych zaskoczeń, bowiem swój udział w turnieju zakończyły między innymi Cracovia, Zagłębie Lubin oraz Lech Poznań. W czwartek spotkań było mniej, a kibice ostrzyli sobie zęby przede wszystkim na wieczorny Śląski Klasyk.

Na pierwszy ogień drugoligowa Pogoń Siedlce gościła grającego szczebel wyżej Chrobrego Głogów. Faworytem był przedstawiciel pierwszej ligi, choć na boisku królowali gospodarze, którzy do przerwy prowadzili już 2-0. Po zmianie stron swoją drugą bramkę zdobył Damian Nowak, a Chrobry był w stanie odpowiedzieć dopiero w doliczonym czasie gry. Honorowe trafienie z rzutu karnego zanotował Sebastian Steblecki.

Później Radomiak Radom mierzył się na wyjeździe z trzecioligową Zawiszą Bydgoszcz. Podopieczni trenera Mariusza Lewandowskiego już od 14. minuty musieli odrabiać straty, co uczynili bez większych problemów. Dwukrotnie do siatki trafił Filipe Nascimento, a wynik spotkania na 3-1 ustalił Maurides.

O godzinie 20:30 rozpoczęło się w Katowicach wielkie święto. Lokalny GKS podejmował Górnika Zabrze w Śląskim Klasyku. Pierwsza połowa lepiej potoczyła się dla gospodarzy, którzy przeważali i w 41. minucie objęli prowadzenie. Po nieprzepisowym zachowaniu w polu karnym Emila Bergstroma arbiter podyktował jedenastkę, którą na bramkę zamienił Arkadiusz Jędrych. W drugiej połowie sprawy w swoje ręce wziął Lukas Podolski. Do wyrównania doprowadził w 57. minucie po precyzyjnym strzale lewą nogą. Problemy gospodarzy namnożyły się w 67. minucie, bowiem czerwoną kartką ukarany został Patryk Szwedzik. Grający w przewadze Górnik zepchnął rywala do głębokiej defensywy i tworzył kolejne sytuacje strzeleckie. W 87. minucie szczęście ponownie uśmiechnęło się do Podolskiego, który przymierzył zza pola karnego i dał zwycięstwo zabrzanom.

Wyniki meczów 1/16 finału Pucharu Polski

Pogoń Siedlce – Chrobry Głogów 3:1 (2:0)

15′, 80′ Nowak, 25′ Demianiuk – 90+8′ Steblecki

Zawisza Bydgoszcz – Radomiak Radom 1:3 (1:1)

14′ Okuniewicz – 28′, 73′ Nascimento, 80′ Maurides

GKS Katowice – Górnik Zabrze 1:2 (1:0)

41′ Jędrych – 57′, 87′ Podolski