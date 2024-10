Lech Poznań odpadł już z Pucharu Polski po tym, jak przegrał 0:1 z Resovią Rzeszów. Niels Frederiksen udzielił ostatnio wywiadu duńskiemu portalowi Tipsbladet.dk, a podczas rozmowy wrócił do wpadki swojej drużyny w rozgrywkach pucharowych.

Niels Frederiksen o Pucharze Polski. “Piłka nożna czasami taka jest”

Kilka tygodni temu Lech Poznań sensacyjnie przegrał 0:1 z Resovią Rzeszów w meczu 1. rundy Pucharu Polski, a tym samym błyskawicznie odpadł z tych rozgrywek. Kolejorz nie ma więc wyjścia i teraz w pełni skupia się na występach w PKO BP Ekstraklasie, gdzie Duma Wielkopolski jest liderem tabeli.

Niels Frederiksen postanowił wrócić do wstydliwego blamażu swojej drużyny w Pucharze Polski. 53-letni szkoleniowiec wypowiedział się na temat wrześniowej porażki Lecha Poznań z Resovią Rzeszów. Przypomnijmy, że ekipa Pasów na co dzień rywalizuje na boiskach Betclic 2. Ligi (trzeci poziom rozgrywkowy).

– Takie są turnieje pucharowe. W meczu z Resovią Rzeszów zaprezentowaliśmy się ze słabej strony i porażka na pewno było rozczarowująca. Pracuję w piłce nożnej od wielu lat i wiem, że futbol nie jest zero-jedynkowy. To nie było tak. że nie dominowaliśmy, ani nie stwarzaliśmy sobie szans, ale z jakiegoś szalonego powodu nie strzeliliśmy gola. Oni natomiast zdobyli bramkę – powiedział Niels Frederiksen w najnowszej rozmowie z Andersem Jensenem na łamach duńskiego portalu “Tipsbladet.dk”.

– Jeśli zagramy w ten sposób 100 razy, to wygramy 98 meczów. Piłka nożna czasami taka jest. Są zbiegi okoliczności, ale najważniejsze jest to, że nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Potem pojawiła się krytyka, dlaczego dokonałem zbyt wielu zmian w wyjściowym składzie. Oczywiście, zmieniliśmy siedmiu zawodników, ale w naszej kadrze są piłkarze, którzy powinni poradzić sobie w takim spotkaniu. To był nieudany dzień. Szkoda, bo moglibyśmy daleko zajść w tym turnieju. Ale nie możemy już tego zmienić – dodał.