Kulesza przemówił przed Pucharem Polski. Specjalni goście na Narodowym

Grupa weteranów misji wojskowych wniesie flagę na murawę stadionu

Legia Warszawa i Pogoń Szczecin staną w piątek (2 maja) do rywalizacji w finale Pucharu Polski. Oprócz trofeum stawką będzie także miejsce w eliminacjach Ligi Europy. Mecz odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie, a zawody sędziować będzie Szymon Marciniak.

Na dzień przed spotkaniem Cezary Kulesza poinformował, że Polski Związek Piłki Nożnej nawiązał współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Dlatego też przed rozpoczęciem meczu flagę Polski na murawę Stadionu Narodowego wniesie grupa weteranów misji wojskowych. Starcie poprzedzi także hymn naszego kraju Mazurek Dąbrowskiego.

– Drodzy Kibice, tegoroczny finał Pucharu Polski to nie tylko emocje sportowe. To również początek współpracy Polskiego Związku Piłki Nożnej z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Z należnym szacunkiem uhonorujemy weteranów, żołnierzy, którzy poświęcili wiele dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. To dlatego w czasie jutrzejszego meczu, w dniu Święta Flagi, biało-czerwoną na ceremonię otwarcia finału Pucharu Polski wniesie grupa weteranów misji wojskowych – napisał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza.

Początek finałowego spotkania Pogoń – Legia zaplanowano na godzinę 16:00. Z wysokości trybun mecz skomentuje duet Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP 1 oraz TVP Sport.