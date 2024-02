PressFocus Na zdjęciu: Afimico Pululu

W środę na obiekcie w Białymstoku odbyło się spotkanie Jagiellonii z Koroną

W 58. minucie zaskakująco na prowadzenie wyszli piłkarze z Kielc

80. minuta przyniosła wyrównujące dla Jagiellonii Białystok trafienie, które było autorstwem Afimico Pululu

Wydawało się, że obejrzymy konkurs jedenastek, ale w 120. minucie gola na wagę zwycięstwa strzelił niezawodni Afimico Pululu

Jagiellonia pokonuje Koronę! Gol na wagę awansu w 120. minucie

W pierwszym środowym spotkaniu w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski zmierzyły się ze sobą drużyny Jagiellonii Białystok i Korony Kielce. Faworytem tego starcia byli piłkarza Adriana Siemieńca. Choć oba zespoły nie mogła zaliczyć do udanych startu rundy wiosennej.

W pierwszej odsłonie kibice zgromadzeni przy ulicy Słonecznej nie obejrzeli trafień. Na pierwszego gola trzeba było czekać do drugiej połowy, a konkretnie 58. minuty. Fantastyczne zagranie Nono wykorzystał Martin Remacle. 26-letni Belg sprytnym uderzeniem nie dał żadnych szans bramkarzowi Jagiellonii.

Jagiellonia po utracie gola od razu rzuciła się do ataku, ale dopiero w 80. minucie doprowadziła do wyrównania. Na wysokości zadania stanął niezawodny Afimico Pululu. Snajper Jagi poradził sobie z defensorem Korony i pewnym strzałem wpakował futbolówkę do bramki.

Wszystko wskazywało na to, że w Białymstoku obejrzymy konkurs rzutów karnych. Jednak w 120. minucie do głosu doszli gospodarze. A konkretnie Afimico Pululu. Snajper Jagiellonii zdobył bramkę, która była na wagę awansu.

