Raków Częstochowa już w przyszłym tygodniu stanie przed szansą wygrania trzeciego z rzędu Fortuna Pucharu Polski. Wygląda na to, że do dyspozycji trenera Marka Papszuna będzie największa gwiazda w zespole. Ivi Lopez kontuzjowany ostatnio ma wrócić na kluczowy mecz do pełni zdrowia.