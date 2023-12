fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Zakończyła się przygoda Górnika Zabrze w Fortuna Pucharem Polski w sezonie 2023/2024

Śląska ekipa uległa we wtorkowy wieczór Pogoni Szczecin

Na temat rywalizacji kilka słów wyraził opiekun Trójkolorowych

Jan Urban po spotkaniu Pogoń – Górnik

Górnik Zabrze miał marzenia związane z występami w Fortuna Pucharze Polski. Ekipa Jana Urbana celowała co najmniej w finał, o czym niejednokrotnie mówił prezes klubu Adam Matysek. Finalnie do tego nie dojdzie. Zabrzańska drużyny nie sprostała Pogoni Szczecin, ulegając tej ekipie po dogrywce (1:2). Po spotkaniu trener 14-krotnych mistrzów Polski nie krył rozczarowania.

– Pierwsza połowa na pewno do Pogoni. W drugiej, gdy zdobyliśmy bramkę na 1:1, to myślałem, że lepiej pokierujemy remisem. Strzeliliśmy gola w samej końcówce, więc powinniśmy być mentalnie mocniejsi. Tymczasem graliśmy wciąż fajną piłkę, a powinniśmy mieć więcej wyrachowania. Nie powinniśmy rzucić się na wymianę ciosów. Szkoda, bo było nas stać, aby zdobyć bramkę na 2:2. Tak się nie stało i pozostaje życzyć Pogoni powodzenia w rozgrywkach. My natomiast wracamy do gry w lidze – mówił Jan Urban na pomeczowej konferencji prasowej.