Podsumowanie wtorkowych meczów 1/8 finału Pucharu Niemiec. Stuttgart odwrócił losy rywalizacji w końcówce z Paderborn, zaś Union Berlin po bardzo emocjonującym spotkaniu wyeliminował Wolfsburg.

Emocje w walce o ćwierćfinał

We wtorek kibice mieli okazję zobaczyć dwa mecze w ramach 1/8 finału Pucharu Niemiec. Najpierw drugoligowe Paderborn mierzyło się z grającym na najwyższym szczeblu rozgrywkowym Stuttgartem. Jako pierwsi na prowadzenie niespodziewanie wyszli przedstawiciele zaplecza Bundesligi. Utrzymywali je aż do 86. minuty. Wówczas do siatki trafił Gil Dias, a zwycięstwo Stuttgart wydarł jeszcze przed końcem regulaminowego czasu gry. W piątej minucie czasu dodatkowe do siatki trafił Serhou Guirassy.

Bardzo ciekawie zapowiadało się także spotkanie dwóch czołowych drużyn Bundesligi. Union Berlin podejmował Wolfsburg, który bardzo szybko napoczął rywala. “Wilki” objęły prowadzenie za sprawą trafienie Luki Waldschmidta. W 12. minucie na tablicy wyników widniał już remis, bowiem swoje trafienie zanotował także Robin Knoche. Union naciskał i dopiął swego w 79. minucie. Dla ekipy ze stolicy Niemiec trafił 35-letni Kevin Behrens. W samej końcówce Wolfsburg grał z przewagą zawodnika, lecz nie potrafił tego wykorzystać. Jakub Kamiński nie pojawił się tego dnia na placu gry.

Wyniki wtorkowych meczów 1/8 finału Pucharu Niemiec

Paderborn – Stuttgart 1:2 (1:0)

3′ Mavropanos (sam.) – 86′ Gil Dias, 90+5′ Guirassy

Union Berlin – Wolfsburg 2:1 (1:1)

12′ Knoche, 79′ Behrens – 5′ Waldschmidt