Chelsea już we wtorek rozegra mecz 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Thomas Tuchel zapowiedział, że przeciwko Southampton do jego dyspozycji będzie kluczowy piłkarz, który opuścił ostatnie spotkanie.

We wtorek 26 października Chelsea zagra w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej

Rywalem londyńczyków będzie Southampton

W najbliższym starciu do dyspozycji Thomasa Tuchela będzie kluczowy piłkarz, który opuścił ostatni ligowy pojedynek

Chelsea wzmocniona na Puchar Ligi Angielskiej

W kilku wrześniowych meczach, Chelsea nie wyglądała najlepiej. Przegrała bowiem dwa ważne spotkania. W stosunku 0:1 uległa Manchesterowi City i Juventusowi. Wraz z początkiem października zniżka formy została zażegnana. The Blues aktualnie mogą pochwalić się serią czterech zwycięstw z rzędu. W trzech z nich, londyńczycy zachowali czyste konto.

W miniony weekend Chelsea rozgromiła Norwich City 7:0. Udziału w tym pojedynku nie miał N’Golo Kante, którego zabrakło w kadrze meczowej. Było to zastanawiające, ponieważ Francuz wystąpił w poprzednim pojedynku przeciwko Malmo w Lidze Mistrzów. Absencję tę wyjaśnił Thomas Tuchel.

– Ten mecz był za wcześnie. Kante odbył pełny trening w piątek, a po zajęciach powiedział, że jego mięśnie są nieco napięte. Poszedł do fizjoterapeuty na masaż, a z podjęciem decyzji o występie w meczu chciał poczekać do soboty rano. Powiedziałem, że to za wcześnie i prawdopodobieństwo, że coś się zmieni jest niewielkie – powiedział opiekun Chelsea.

– Dodałem, żeby się nie spieszył. Ten mecz był o jeden dzień za wcześnie. Gdyby spotkanie odbyło się w niedzielę, zagrałby w nim. Jest w pełni dysponowany we wtorek i na mecz z Newcastle – uzupełnił Thomas Tuchel, który uspokoił sympatyków The Blues przed wtorkowym starciem w Pucharze Ligi Angielskiej.

