Za nami dwa ćwierćfinały Pucharu Ligi Angielskiej. Do kolejnej fazy awansował Manchester United, który po niezbyt zaciętym meczu pokonał trzecioligowe Charlton. Z kolejnego w ostatnim czasie zwycięstwa nad Leicester City może się również cieszyć Newcastle United.

We wtorek bez niespodzianek

Dla Manchesteru United los był wyjątkowo łaskawy, bowiem w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej przyszło mu mierzyć się z trzecioligowym Charltonem, który ma za sobą przeciętne miesiące. “Czerwone Diabły” po wznowieniu rozgrywek znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji, dlatego zdecydowany faworyt tej rywalizacji mógł być tylko jeden.

Erik ten Hag dokonał kilku zmian w podstawowym składzie i postawił na młodziutkich Mainoo, Garnacho czy Elangę. Bohaterem pierwszej połowy był natomiast Antony, który w 21. minucie zdecydował się na precyzyjny strzał zza pola karnego i wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

Po zmianie stron Charlton starał się odgryzać, ale nie miał wystarczająco jakości. Piłkarze gości dwukrotnie domagali się odgwizdania rzutu karnego, lecz arbiter pozostawał niewzruszony. W samej końcówce sprawy w swoje ręce wziął Marcus Rashford i zabił emocje w tym spotkaniu. Swoje pierwsze trafienie zanotował w 90. minucie, zaś w ostatniej minucie doliczonego czasu gry dołożył drugiego gola i ustalił wynik na 3-0.

Zdecydowanie ciekawiej zapowiadało się starcie Newcastle United z Leicester City. Obie ekipy mierzyły się ze sobą niedawno, dlatego “Lisy” miały okazję do rewanżu. Na murawie dominowały jednak “Sroki”, które konsekwentnie dążyły do wyjścia na prowadzenie. Udało się to dopiero w 60. minucie. Po zaskakującym rajdzie w polu karnym do siatki trafił Dan Burn. W 72. minucie prowadzenie podwyższył Joelinton, odbierając tym samym nadzieje Leicester City na awans do półfinału.

Wyniki wtorkowych ćwierćfinałów Pucharu Ligi Angielskiej

Manchester United – Charlton 3:0 (1:0)

21′ Antony, 90′, 90+4 Rashford

Newcastle United – Leicester City 2:0 (0:0)

60′ Burn, 72′ Joelinton