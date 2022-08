PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

W środę odbyło się losowanie kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej. Kibice angielskiej piłki, ale nie tylko, już teraz powinni zapisać sobie datę 7 listopada w kalendarzu, bowiem dojdzie wtedy do pojedynku Manchesteru City z Chelsea.

Poznaliśmy pary 1/16 Pucharu Ligi Angielskiej

Na tym etapie do turnieju dołączyły czołowo angielskie zespoły

W wielkim hicie Chelsea zmierzy się z Manchesterem City

Chelsea zagra z Manchesterem City w hicie Carabao Cup

W sierpniu odbyły się dwie pierwsze rundy Pucharu Ligi Angielskiej, które zostały rozegrane z podziałem na północ i południe. W środę znakomity mecz rozegrał Mateusz Klich, który zdobywając dwie bramki poprowadził Leeds United do zwycięstwa z Barnsley 3:1. Swoje spotkanie wygrał też między innymi Everton, Newcastle United czy Aston Villa.

Kolejna runda zostanie rozegrana 7 listopada. Na tym etapie do turnieju dołączą już wszystkie najlepsze drużyny angielskiej piłki, w tym Chelsea, Liverpool czy Manchester City i jak się okazało od razu będziemy świadkami wielkiego hitu, w którym podopieczni Pepa Guardioli zmierzą się z The Blues. To będzie zdecydowanie najciekawsze spotkanie tej serii gier. W pozostałych ciekawszych spotkaniach Manchester United zmierzy się z Aston Villą, Arsenal zagra z Brighton a Newcastle United będzie rywalizować z Crystal Palace.

Finał Pucharu Ligi Angielskiej sezonu 2022/23 zostanie rozegrany 26 lutego na stadionie Wembley w Londynie.

Pary 1/16 Pucharu Ligi Angielskiej

Leicester vs Newport

West Ham vs Blackburn

Wolves vs Leeds

Nottingham Forest vs Tottenham

Man Utd vs Aston Villa

Bournemouth vs Everton

Liverpool vs Derby

Burnley vs Crawley

Bristol City vs Lincoln

Stevenage vs Charlton

Man City vs Chelsea

MK Dons vs Morecambe

Newcastle vs Crystal Palace

Arsenal vs Brighton

Brentford vs Gillingham

Southampton vs Sheffield Wednesday

Zobacz również: Klich rozstrzelał Barnsley w Pucharze Ligi Angielskiej [WIDEO]