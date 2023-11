Old Trafford w ogniu. Obrońca tytułu rozbity w Pucharze Ligi

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Manchester United - Newcastle

Manchester United w 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej trafił na Newcastle

Czerwone Diabły po pierwszej połowie rywalizacji ze Srokami przegrywały 0:2

Ekipa Eddiego Howe’a wygrała 3:0 i wyrzuciła obrońcę tytułu z EFL Cup

Puchar Ligi Angielskiej. Manchester United odpada już w 1/16 finału

Manchester United przystępował do pojedynku z Newcastle po katastrofalnym meczu z City w Premier League. Podopieczni Erika ten Haga zaliczyli kolejne bezbarwne spotkanie i przegrali z Obywatelami 0:3. Pojedynek ze Srokami w Pucharze Ligi miał być dla Czerwonych Diabłów szansą na szybką rehabilitację. W końcu to ekipa z Old Trafford sięgnęła po zwycięstwo w poprzedniej edycji EFL Cup, wygrywając z… ekipą Eddiego Howe’a w finale.

Już po pierwszej połowie rywalizacji z Newcastle fani United mogli być pewni, że ich ulubieńcy nie obronią tytułu. W 28. minucie Andre Onanę pokonał Miguel Almiron, a osiem minut później prowadzenie gości podwyższył Lewis Hall. Kwadrans po zmianie stron wynik ustalił Joe Willock.

Newcastle wygrywa 3:0 na Old Trafford i wyrzuca zwycięzcę poprzedniej edycji Pucharu Ligi Angielskiej już w 1/16 finału.

Puchar Ligi Angielskiej: Manchester United – Newcastle United 0:3 (0:2)

Almiron 28′, Hall 36′, Willock 60′

Kryzys na Old Trafford trwa. Kibice United nadal szukają odpowiedzi na pytanie “dlaczego jest tak źle, skoro miało być tak dobrze?”