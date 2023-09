Przekonujący triumf Manchesteru United, Czerwone Diabły wreszcie skuteczne

Manchester United w eksperymentalnym składzie wygrał 3:0 z Crystal Palace w meczu 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej, Autorami bramek dla gospodarzy byli Alejandro Garnacho, Casemiro i Anthony Martial. Czerwone Diabły tym samym awansowały do kolejnej rundy EFL Cup.

IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Manchester United zameldował się w kolejnej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej

Czerwone Diabły pokonały Crystal Palace 3:0 w meczu 1/16 finału EFL Cup

Do siatki trafili Alejandro Garnacho, Casemiro oraz Anthony Martial

Crystal Palace bez szans, Man United w następnej rundzie

Manchester United we wtorek wieczorem na Old Trafford podejmował Crystal Palace w spotkaniu 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Czerwone Diabły objęły prowadzenie już w 21. minucie rywalizacji, kiedy do siatki trafił 19-letni Alejandro Garncacho.

Jeszcze przed gwizdkiem na przerwę na tablicy wyników mieliśmy rezultat 2:0 dla gospodarzy. Autorem drugiej bramki był Casemiro, który wpisał się na listę strzelców w 27. minucie. Do końca pierwszej połowy nie obejrzeliśmy więcej goli.

Podopieczni Erika ten Haga wynik meczu ustalili na początku drugiej części gry. Bramkę na 3:0 zdobył Anthony Martial, dla którego to pierwsze trafienie w trwającej kampanii. Manchester United tym samym zameldował się w następnej rundzie EFL Cup.