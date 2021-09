Asystent Juergena Kloppa ujawnił, że ani Thiago Alcantara, ani Trent Alexander-Arnold nie będą mogli wystąpić w pucharowym starciu z Norwich City. Wciąż kontuzjowani pozostają zaś Roberto Firmino, Harvey Elliott i Neco Williams.

Liverpool ma znacznie lepszą sytuację kadrową niż przez większość poprzedniego sezonu, ale kilku zawodników wciąż leczy urazy

W starciu przeciwko Norwich City z pewnością nie zobaczymy Thiago Alcantary, Trenta Alexandra-Arnolda, a także Roberto Firmino, Harveya Elliotta i Neco Williamsa

Alexander-Arnold będzie mógł powrócić na weekendowy mecz z Brentfordem, ale czas rekonwalescencji reszty zawodników jest dłuższy

Pep Lijnders: Alexander-Arnold zagra w weekend, blisko powrotu są Firmino i Williams

We wtorek Liverpool rozpocznie zmagania w Pucharze Ligi. Jest to jedno z dwóch – obok FA Cup – trofeów, których Juergen Klopp nie zdołał wygrać jako szkoleniowiec The Reds. Choć w starciu z Norwich City prawdopodobnie zobaczymy wielu rezerwowych zawodników, niemiecki szkoleniowiec nie ma pełnego pola manewru. Kilku zawodników jest niedostępnych z powodu kontuzji lub choroby. Na ich temat wypowiedział się asystent Kloppa.

– Thiago cierpi na kontuzję łydki. Nie wiem, jak długo będzie nieobecny. Z pewnością nie wystąpi z Norwich ani na weekendzie przeciwko Brentford – powiedział Pep Lijnders. Następnie ocenił sytuację Trenta Alexandra-Arnolda, który poprzednie spotkanie rozpoczął pomimo przeziębienia. – Nie ma objawów Covida, choć mimo wszystko stale go badamy. Za kilka dni dojdzie do siebie, ale nie wystąpi we wtorek – ocenił asystent trenera.

Swoje kontuzje wciąż leczą też Roberto Firmino, Neco Williams i Harvey Elliott. Dwaj pierwsi są blisko powrotu na boisko, ale również nie wystąpią w najbliższych spotkaniach The Reds.

– Roberto rozpocznie treningi drużynowe w tym tygodniu, ale nie będzie jeszcze gotowy do gry. Neco również czyni postępy, ale to za szybko, by wrócił na boisko – ocenił Lijnders. Elliott po poważnej kontuzji kostki będzie dochodził do siebie przez kilka miesięcy.

Dzisiejsze spotkanie w Pucharze Ligi rozpocznie się o godzinie 20:45.

