W niedzielę Liverpool stanie przed szansą zdobycia pierwszego trofeum w 2022 roku. W finałowym meczu Carabao Cup The Reds zmierzą się z londyńską Chelsea. Do meczu przystąpią osłabieni brakiem Roberto Firmino, a pod znakiem zapytania stoi występ Diogo Joty.

Bez Roberto Firmino i prawdopodobnie Diogo Joty zagra Liverpool w finale Carabao Cup

Rywalem The Reds będzie londyńska Chelsea

Finałowe spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę (27 lutego) o godz. 17:30

Liverpool bez Firmino

Dla Firmino mecz z Chelsea będzie kolejnym, w którym nie wystąpi z powodu kontuzji pachwiny. Ta wyeliminowała go już z gry w ostatnich dwóch ligowych spotkaniach – z Norwich City (3:1) i Leeds United (6:0). Również w niedzielę 30-letni Brazylijczyk będzie musiał obejrzeć mecz z trybun.

– Bobby nie będzie jeszcze dostępny na finał – powiedział asystent Juergena Kloppa Pep Lijnders. Firmino jest jednak na dobrej drodze do powrotu na murawę. – Jak na razie nie ma żadnej reakcji na to, co robił, bieganie po linii prostej, zmiany kierunku i pracę z piłką, którą wykonywał. To dobry znak – dodał.

Absencja Firmino to niejedyny problem dla sztabu szkoleniowego Liverpoolu. Pod dużym znakiem zapytania stoi również występ Diogo Joty. Nie jest on wykluczony, ale Lijnders przyznał, że przygotowanie Portugalczyka do występu będzie dużym wyzwaniem.

