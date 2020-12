Hit w Carabao Cup. Poznaliśmy półfinałowe pary

Derby Manchesteru czekają nas w półfinale rozgrywek o Puchar Ligi Angielskiej (Carabao Cup). W drugiej parze o awans do finału powalczą drużyny Tottenhamu Hotspur i Brentford.

Oba kluby z Manchesteru o awans do finału tych rozgrywek rywalizowały również w poprzednim sezonie. Wówczas lepsi okazali się Obywatele, którzy w pierwszym meczu na Old Trafford wygrali 3:1, a w drugim u siebie ulegli 0:1. Oba zespoły mają już za sobą także pierwszy pojedynek w Premier League w tym sezonie. Mecz na Old Trafford zakończył się bezbramkowym remisem.

W ostatnich latach rywalizacja w półfinałach toczyła się w dwumeczu. W tym roku, z uwagi na bardzo napięty terminarz, o awansie do finału zadecyduje tylko jedno spotkanie. Oba pojedynki odbędą się w tygodniu rozpoczynającym się 4 stycznia.

Półfinałowe pary Carabao Cup:

Tottenham Hotspur – Brentford

Manchester United – Manchester City

Przesunięty finał

Wcześniej podjęto również decyzję o przesunięciu finałowego spotkania. Pierwotnie miało się odbyć 28 lutego, ale zostało przełożone na 25 kwietnia. “Celem jest przeprowadzenie finału z udziałem jak największej liczby kibiców, dlatego też podjęto decyzję o przeniesieniu finału z pierwotnej daty” – czytamy w oficjalnym komunikacie.