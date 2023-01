Pressfocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

W środę poznaliśmy już dwóch pierwszych półfinalistów pucharu Króla. W pierwszym meczu FC Barcelona rozprawiła się z Realem Sociedad i wygrała 1:0, natomiast w drugim starciu Osasuna dopiero po dogrywce pokonała Sevillę 2:1. Bramek było mało, ale niemało było emocji!

Barca nieskuteczna, ale zwycięska

Przyparła do muru rywala FC Barcelona już w pierwszej połowie meczu ćwierćfinałowego, jednak brakowało jej skuteczności. Sytuacja Realu Sociedad stała się wyjątkowo trudna po czerwonej kartce, którą w 40 minucie obejrzał Brais Mendez. Pierwotnie po faulu na Sergio Busquetsie sędzia Gil Manzano ukarał go żółtym kartonikiem. Arbiter zmienił jednak decyzję po analizie VAR. Wynik meczu gospodarze otworzyli dopiero w drugiej połowie. W 52. minucie skrzydłem pomknął Dembele i zdecydował się na finalizację akcji mocnym strzałem. Nie spodziewał się chyba tego Alex Remiro, którego ręce przełamało uderzenie Francuza.

𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚𝐥𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐮𝐥 𝐢 𝐜𝐳𝐞𝐫𝐰𝐨𝐧𝐚 𝐤𝐚𝐫𝐭𝐤𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳𝐚 🟥

Barcelona gra z Realem Sociedad w Pucharze Króla🏆🇪🇸



𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐣𝐚 👉 https://t.co/XnUKde95M8 pic.twitter.com/zlmAVMBYqs — TVP SPORT (@sport_tvppl) January 25, 2023

Bacrca stwarzała mnóstwo okazji bramkowych, ale nie była w stanie ich wykorzystać. To mogło zemścić się w samej końcówce meczu, gdy fatalny błąd popełnił Marc-Andre ter Stegen. Niemiec podał piłkę wprost pod nogi rywali, jednak zaraz popisał się fantastyczną interwencją, broniąc strzał Roberta Navarro.

Sevilla przedłużyła nadzieje, ale bez rezultatu

Podobnie jak w przypadku wcześniejszego ćwierćfinału, niewiele bramek oglądaliśmy w pojedynku Osasuny z Sevillą. Gospodarze zmarnowali kilka dogodnych akcji bramkowych, ale udało im się wygrać 1:0 i awansować już do półfinału. Gola na 1:0 zapewnił Chimy Avila. Argentyńczyk w 71. minucie znakomicie obrócił się w polu karnym i mimo asysty dwóch rywali zmieścił piłkę przy słupku. Odkupił tym samym winy za niewykorzystaną sytuację z 54. minuty, kiedy z bliskiej odległości uderzył wprost w Bono. I kiedy wydawało się już, że mecz zakończy się zwycięstwem gospodarzy, w piątej minucie doliczonego czasu do wyrównania doprowadził Youssef En Nesyri. Marokańczyk po wrzutce Suso wbił piłkę do siatki.

W pierwszej części dogrywki Osasuna znów wyszła na prowadzenie. Po dobrze rozegranej kontrze piłka trafiła na lewe skrzydło do Eza Abde, a ten zwiódł obrońcę i precyzyjnym uderzeniem zapewnił gospodarzom prowadzenie. Sevilla próbowała stwarzać zagrożenie po wrzutkach, ale na nic się to już nie zdało.

Puchar Króla: wyniki środowych ćwierćfinałów

FC Barcelona – Real Sociedad 1:0 (0:0)

1-0 Dembele 52′

Osasuna Pampeluna – Sevilla 2:1(dog.) (0:0)

1-0 Avila 71′

1-1 En Nesyri 90+5′

2-1 Ez Abde 99′