Lewandowski poza kadrą Barcelony. Cudu nie będzie

Lewandowski opuści hitowe El Clasico

Barcelona w najbliższą sobotę powalczy o swoje drugie trofeum w tym sezonie. W finale Pucharu Króla zmierzy się z Realem Madryt, który także chce jeszcze uratować trwającą kampanię. Hitowe starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco, choć wyraźnym faworytem zdaje się być Blaugrana, który prezentuje znacznie wyższy poziom.

Hansi Flick zdecydował, kto znajdzie się w kadrze na sobotnie El Clasico. Wielki powrót zaliczył Marc-Andre ter Stegen, który od wielu miesięcy pauzował z uwagi na poważną kontuzję. Od pierwszej minuty powinien jednak zagrać Wojciech Szczęsny, który zachwyca pod jego nieobecność. Niemiecki szkoleniowiec nie zamierza mieszać w hierarchii na kluczowym etapie sezonu.

Zgodnie z zapowiedziami, w meczu z Realem Madryt nie zagra Robert Lewandowski. Polski snajper w starciu z Celtą Vigo nabawił się urazu, a jego wyleczenie wymaga nieco dłuższej absencji. Do gry ma wrócić dopiero w okolicach rewanżu z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Do tego czasu w linii ataku zastępować go będą Ferran Torres i Dani Olmo.

Lewandowski nie będzie jedynym wielkim nieobecnym sobotniego meczu Barcelony z Realem Madryt. Flick nie może również korzystać z Alejandro Balde, czyli niekwestionowanego numeru jeden na lewej defensywie.