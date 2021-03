Puchar Anglii: znane wyniki losowania par półfinałowych

Puchar Anglii wkracza w decydującą fazę. Tymczasem w niedzielny wieczór odbyło się losowanie półfinałów rozgrywek. Zapowiadają się bardzo ciekawe starcia.

Gra warta wysiłku

W rywalizacji o końcowy triumf liczą się przede wszystkim Chelsea i Manchester City. Finał rozgrywek zaplanowany jest na 15 maja. Z kolei spotkania półfinale mają odbyć się 17 i 18 kwietnia.

W niedzielnym losowaniu par brało udział pięć zespołów, gdyż odbyło się ono w przerwie rywalizacji Leicester – Manchester United. Obie ekipy były w trakcie walki o awans do grona czterech najlepszych drużyn Pucharu Anglii.

Godne uwagi jest to, że nagroda w rozgrywkach jest nie do pogardzenia, bo zwycięzca Pucharu Anglii może zgarnąć 1,8 miliona funtów. Dla porównania finalista zainkasuje 900 tysięcy funtów. O taką samą kwotę wzbogaca się wygrani półfinałowych potyczek w krajowym pucharze. Przegranym na otarcie łez pozostanie do zgarnięcia 450 tysięcy funtów.

Pary 1/2 finału Pucharu Anglii:

Leicester City / Manchester United – Southampton

Chelsea FC – Manchester City

Spośród ekip, które były pewne gry w półfinale krajowego pucharu w trakcie losowania, najczęściej końcowy triumf notowali w tych rozgrywkach przedstawiciele Chelsea. The Blues wygrywali Puchar Anglii osiem razy. Manchester City wygrywał trofeum sześciokrotnie, a Southampton triumfowało raz.

Z ekip rywalizujących o miejsce w półfinale, czyli Leicester i Man Utd, więcej sukcesów w krajowym pucharze mają Czerwone Diabły, które mogą pochwalić się 12 triumfami. Nigdy tego typu trofeum nie wygrała ekipa Lisów.

Przypomnijmy, że w poprzednim roku Puchar Anglii wygrał Arsenal, pozostawiając w pokonanym polu Chelsea. Kanonierzy wygrali 2:1.