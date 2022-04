📋 TEAM NEWS IS IN! 📋



XI | Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Bernardo, Foden, Grealish, Jesus, Sterling



SUBS | Ederson, Dias, Gundogan, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Delap, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/St02EGyzIv