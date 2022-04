PressFocus Na zdjęciu: Thiago Alcantara i Kevin de Bruyne

Manchester City – Liverpool FC: typy i kursy na mecz Pucharu Anglii. Przed nami kolejny akt niesamowitej rywalizacji pomiędzy ekipami Josepa Guardioli i Juergena Kloppa. Tym razem stawką meczu, który odbędzie się na Wembley, będzie awans do finału Pucharu Anglii.

Wembley FA Cup Manchester City Liverpool FC 2.60 3.45 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2022 13:30 .

Manchester City – Liverpool, typy i przewidywania

Kibice angielskiej piłki z wypiekami na twarzy wyczekują kolejnego pojedynku tych drużyn. I tym razem stawka będzie bardzo duża, bowiem jest nią awans do finału Pucharu Anglii. Tym samym jedna z drużyn straci w sobotę szanse na zdobycie jednego z trofeów.

Sobotni pojedynek nie ma oczywiście zdecydowanego faworyta, tym bardziej, że odbędzie się na neutralnym terenie na g. Emocji jednak i tym razem nie powinno zabraknąć, bowiem zarówno piłkarzy Manchesteru City jak i Liverpoolu interesować będzie tylko zwycięstwo. Nie zabraknąć powinno także bramek. W 7 z 8 ostatnich konfrontacji tych drużyn we wszystkich rozgrywkach, jedna i druga zdobywała przynajmniej jednego gola. Podobnego scenariusza spodziewamy się w sobotę. Nasz typ: BTTS

Manchester City – Liverpool, ostatnie wyniki

Kibice obu drużyn są świeżo po niesamowitym widowisku, które stworzyły one w ostatni weekend, kiedy spotkały się na Etihad Stadium w ligowej konfrontacji. Prowadzeni przez Josepa Guardiolę Obywatele dwukrotnie wychodzili w tym spotkaniu na prowadzenie po trafieniach Kevina De Bruyne’a i Gabriela Jesusa, ale Liverpool za każdym razem doprowadzał do wyrównania. Gole dla The Reds zdobywali Diogo Jota i Sadio Mane. Mecz zakończył się remisem 2:2, który sprawia, że rywalizacja o mistrzowski tytuł zapowiada się jeszcze ciekawiej niż miało to miejsce przed tą konfrontacją.

W mijającym tygodniu obie drużyny wywalczyły również awans do półfinału Ligi Mistrzów. Po zwycięstwie 1:0 przed własną publicznością, Manchester City stoczył na Wanda Metropolitano w Madrycie kolejny bój z miejscowym Atletico. Spotkanie, któremu towarzyszyło bardzo wiele emocji również po końcowym gwizdku sędziego, zakończyło się bezbramkowym remisem. Taki wynik oczywiście satysfakcjonował podopiecznych Josepa Guardioli, którzy zameldowali się w półfinale, w którym zagrają z Realem Madryt.

W znacznie bardziej komfortowej sytuacji do rewanżowego meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Benfiką Lizbona przystępował Liverpool, który w pierwszym pojedynku w Lizbonie wygrał 3:1. Wypracowana w stolicy Portugalii zaliczka pozwoliła Juergenowi Kloppowi na dokonanie wielu zmian w składzie przed rewanżowym pojedynkiem na Anfield Road. Dublerzy podstawowych zawodników nie zawiedli, mecz zakończył się remisem 3:3 i realizacją podstawowego celu, jakim był awans do kolejnej rundy.

Manchester City – Liverpool, prawdopodobieństwo wygranej

Manchester City – Liverpool, historia

O ostatnim pojedynku obu drużyn, który rozegrany został tydzień temu na Etihad Stadium i zakończył się remisem 2:2, więcej pisaliśmy już nieco wyżej. W tym miejscu warto jednak dodać, że był to już piąty ligowy pojedynek tych zespołów z rzędu, w którym Manchester City uniknął porażki. W tym czasie dwa mecze zakończyły się wygranymi Obywateli, a w trzech pozostałych obie drużyny podzieliły się punktami.

Liverpool z ostatniej ligowej wygranej nad Manchesterem City cieszył się w listopadzie 2019 roku, kiedy na Anfield Road wygrał 3:1. To jedyna wygrana The Reds w dziewięciu ostatnich pojedynkach tych zespołów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Manchester City – Liverpool, kursy bukmacherskie

Podobniej jak przed tygodniem, także teraz nie można wskazać zdecydowanego faworyta. Ostatni pojedynek tych zespołów potwierdził ich wysoką klasę i o wyniku sobotniego starcia mogą zadecydować szczegóły. Kursy na zwycięstwo jednej i drugiej drużyny w podstawowym czasie gry są bardzo wyrównane.

Manchester City – Liverpool, przewidywane składy

Manchester City do sobotniego półfinału może przystąpić poważnie osłabiony. W rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z Atletico ucierpiało bowiem trzech podopiecznych Josepa Guardioli – Phil Foden, Kyle Walker i Kevin de Bruyne. Choć pierwszy z nich powinien być gotowy do gry, to urazy odniesione przez pozostałą dwójkę stawiają ich występ przeciwko Liverpoolowi pod dużym znakiem zapytania.

Dobrą wiadomością dla menedżera Obywateli jest na pewno powrót Rubena Diasa, który już w meczu z Atletico zasiadł na ławce rezerwowych. Niewykluczone, że w sobotnie popołudnie Portugalczyk wybiegnie na murawę w wyjściowej jedenastce.

W znacznie lepszej sytuacji jest szkoleniowiec Liverpoolu Juergen Klopp, który w meczu z Benfiką dokonał kilku zmian w składzie i dał odpocząć swoim czołowym zawodnikom. Mały znak zapytania widnieje jedynie przy nazwisku Diogo Joty.

Man City: Ederson – Cancelo, Stones, Laporte, Ake – Silva, Rodri, Gundogan – Jesus, Sterling, Grealish

Liverpool: Ederson – Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Thiago – Salah, Mane, Diaz

Manchester City – Liverpool, transmisja meczu

Transmisja z sobotniego półfinału Pucharu Anglii ma Wembley będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 16:30, skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

