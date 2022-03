Kibice Chelsea zobaczą półfinał Pucharu Anglii z trybun?

Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

FA współpracuje z rządem Wielkiej Brytanii, aby kibice Chelsea mogli obejrzeć półfinałowy mecz Pucharu Anglii z wysokości trybun. Rywalem The Blues będzie Crystal Palace. Mecz zostanie rozegrany na Wembley w weekend 16-17 kwietnia.

FA chce, aby kibice Chelsea mogli z trybun obejrzeć półfinał Pucharu Anglii

The Blues nie mogą sprzedawać biletów na swoje

FA prowadzi w tej sprawie dialog z rządem

FA prowadzi dialog z rządem Wielkiej Brytanii

Chelsea nie jest w stanie sprzedać swoich wejściówek na to spotkanie ze względu na sankcje nałożone na Romana Abramowicza przez rząd. The Blues już przed ćwierćfinałem z Middlesbrough żądali rozegrania spotkania bez udziału kibiców. Ostatecznie do tego nie doszło, choć władze klubu ze Stamford Bridge tłumaczyły swoje roszczenia równą sportową rywalizacją.

Część sankcji uniemożliwia Chelsea sprzedawanie wejściówek na swoje mecze, w wyniku czego przyszłe domowe mecze londyńskiego klubu będzie mogło oglądać z wysokości trybun tylko 28 tysięcy posiadaczy karnetów. Angielski Związek Piłki Nożnej będąc organizatorem półfinałów Pucharu Anglii rozgrywanych na Wembley chce, aby na stadionie mógł zasiąść komplet publiczności, w związku z czym zwrócił się do brytyjskiego rządu w celu znalezienia rozwiązania tej sytuacji.

– Mamy nadzieję, że oba półfinały Pucharu Anglii rozegrane na Wembley zgromadzą komplet publiczności. Mówiąc to mamy na myśli również kibiców Chelsea, dlatego prowadzimy dialog z rządem nad metodą umożliwiającą to przy jednoczesnym poszanowaniu sankcji, które obowiązują Chelsea – napisano w oświadczeniu.

W drugim półfinale na Wembley Manchester City zagra z Liverpoolem.

