PressFocus Na zdjęciu: Kaoru Mitoma

Wyniki 1/16 FA Cup. Brighton wygrało z Liverpoolem 2:1. Dla The Reds to koniec przygody z tą edycją Pucharu Anglii. Do następnej fazy awansowali za to zawodnicy Stoke, którzy pokonali Stevenage 3:1. Poniżej prezentujemy wyniki i strzelców goli ze wszystkich meczów.

Brighton ma patent na Liverpool, bez niespodzianki w Stoke on Trent, potrzebna jedna powtórka

Brighton podejmowało Liverpool. 14 stycznia tego roku te kluby grały ze sobą – na tym samym obiekcie – w lidze. Wówczas Mewy triumfowały 3:0. Teraz Brighton pokonało Liverpool 2:1 i zagra w 1/8 Pucharu Anglii. Na szczególne wyróżnienie zasługuje bramka na wagę awansu, którą zdobył w doliczonym czasie gry Kaoru Mitoma. Japończyk przyjął sobie piłkę w polu karnym, ze spokojem ograł rywala i posłał futbolówkę pod poprzeczkę.

W drugiej potyczce zawodnicy Stoke rywalizowali ze Stevenage. Niespodzianki nie było, bo gospodarze triumfowali 3:1. W ostatnim niedzielnym spotkaniu 1/16 FA Cup Wrexham grało u siebie z Sheffield United. Finalnie zakończyło się remisem 3:3. To oznacza, że w tej parze potrzebna będzie powtórka. Drugi mecz (na stadionie Sheffield) zadecyduje o tym, która ekipa zagra dalej.

Wyniki 1/16 FA Cup

Brighton – Liverpool 2:1 (1:1)

Lewis Dunk (39′), Kaoru Mitoma (90+2′) – Harvey Elliott (30′)

Stoke – Stevenage 3:1 (1:0)

Jacob Brown (3′), Josh Laurent (74′), Lewis Baker (80′ – karny) – Jamie Reid (71′)

Wrexham – Sheffield United 3:3 (0:1)

James Jones (50′), Thomas O’Connor (61′), Paul Mullin (86′) – Oliver McBurnie (2′), Oliver Norwood (65′), John Egan (90+5′)