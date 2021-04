Wszystko wskazuje na to, że wszyscy hiszpańscy giganci przywdziali już swoje pokerowe twarze. Przed nami ostateczne rozstrzygnięcia w kontekście mistrzostwa, a kto pierwszy odsłoni się z blefem, będzie musiał odejść od stołu.

Hiszpański poker

Atletico, Real Madryt i Barcelona doskonale wiedzą, w jak newralgicznym momencie sezonu się znajdują. Do końca rozgrywek pozostało sześć – lub siedem w przypadku Katalończyków – finałów. W teoretycznie lepszej sytuacji znajdują się Rojiblancos i Blaugrana. Są kowalami własnego losu; jeżeli któraś ze stron zanotuje komplet zwycięstw, zostanie mistrzem. Real wie zaś, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Królewskim pozostaje więc zwyciężać co najmniej do 8 maja, gdy na Camp Nou zmierzą się dwaj główni rywale.

Miniona kolejka rozgrzewką przed maratonem

Trzej giganci – a także Sevilla, która utrzymuje przecież dystans pozwalający jej marzyć o mistrzostwie – w minionej kolejce mierzyli się z zespołami, z którymi przegrać jest zarówno bardzo łatwo, jak i w konsekwencji byłoby to powodem do wstydu. Tym razem jednak niespodzianek nie było.

Karim Benzema po raz kolejny

Real Madryt w środę pokazał charakter, z łatwością wywożąc trzy punkty z trudnego terenu w Kadyksie. A przecież w składzie Królewskich zabrakło dwóch najważniejszych elementów, odpowiedzialnych za funkcjonowanie drugiej linii. Nieobecność Toniego Kroosa i Luki Modricia nie przeszkodziła mistrzom Hiszpanii. Nie po raz pierwszy odpowiedzialność za całą grę ofensywną wziął na siebie Karim Benzema. Francuz, dość szczęśliwie, wykorzystał rzut karny, później dołożył bramkę głową i asystę przy trafieniu Casemiro. A po drodze zmarnował jeszcze setkę. Tego dnia podopieczni trenera Cervery nie byli w stanie powtórzyć wyczynu, jakim z pewnością był remis przeciw Królewskim w rundzie jesiennej, czy też triumf nad Barceloną. Choć nie wykluczam, że nawarstwiające się absencje mogą sprawić, że to Real straci do końca rozgrywek najwięcej punktów, starcie z Cadizem pokazało, że mistrz, niezależnie od sytuacji personalnej, wciąż jest prawdziwym mistrzem.

Real Madryt liderem LaLiga Santander! 🔥



Królewscy pokonali Cádiz CF 3:0, a dwa gole strzelił Karim Benzema. ⚽⚽



Jak odpowie ekipa Diego Simeone?

Mecz Atlético Madryt – SD Huesca dziś o 18:55 w Eleven Sports 2! 👀#lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/FqRqFRFLdj — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 21, 2021

Nowa twarz Atletico

Po serii kompromitacji między lutym a kwietniem, Atletico pokazało w ostatnim tygodniu swoje nowe oblicze. Podopieczni Simeone zanotowali dwa ligowe triumfy z rzędu, co nie udało im się od końca stycznia, a dodać trzeba, że zrobili to bez Luisa Suareza i Joao Felixa. “Cholo” musiał eksperymentować i okazało się, że pacjent nie tylko przeżył, ale natychmiast zaczął fikać koziołki. Przesunięcie do linii ataku Angela Correi i Marcosa Llorente wspieranych przez Yannicka Carrasco okazało się ruchem iście mistrzowskim. Z jednej strony – ten tercet błysnął “zaledwie” w starciach z kandydatami do spadku z ligi: Eibarem i Hueską. Z drugiej – to wszystko, co musiał zrobić. Simeone przewiduje, że w następnej kolejce do gry powróci już Luis Suarez, a więc cała gra ofensywna ponownie zostanie oparta na Urugwajczyku.

7 – @atletienglish' Ángel Correa has scored his 7th goal in LaLiga this season and he is one behind of his best tally in a single campaign (8 in 2017/18). Correa has also scored or assisted in 3 consecutive games being in the starting XI for the first time for them. Hunter. pic.twitter.com/p6Lu6n4fNN — OptaJose (@OptaJose) April 22, 2021

Tylko, czy to aby dobra decyzja? Correa, Carrasco i Llorente nadają atakom Rojiblancos nieprzewidywalności i ruchliwości, jakiej na Wanda Metropolitano nie widziano od odejścia Antoine’a Griezmanna. Jeżeli do tej wybuchowej mikstury “Cholo” zdoła dodać skuteczność i doświadczenie Suareza bez uszczerbku na formie drużyny, ostateczny triumf może okazać się bardzo prawdopodobny.

W Barcelonie nie narzekają na nudę

Co by nie mówić o zespole Ronalda Koemana, mecze jego drużyny “dowożą”. Czasem wyłącznie przez fantastyczną postawę Leo Messiego i spółki. Czasem przez kontrowersje, a czasem przez kuriozalne sytuacje. W starciu z Getafe obejrzeliśmy zarówno fantastyczną postawę Argentyńczyka, jak i niecodzienne bramki. Od początku widać było, że w słowach piłkarzy Dumy Katalonii po zwycięskim finale nie było nuty fałszu. Oni naprawdę zamierzają podejść do finiszu sezonu w pełnym skupieniu i z wielką pewnością siebie. Gdy przed przerwą Leo Messi najpierw huknął w poprzeczkę, później ustrzelił dublet, a Soufiane Chakla z Getafe zanotował jednego z najdziwniejszych trafień samobójczych tego sezonu, wydawało się, że nic złego Barcelonie stać się nie może.

CO SIĘ TUTAJ STAŁO ⁉ Fatalny błąd defensywy @GetafeCF 😱 Na razie @FCBarcelona pewnie kroczy po wygraną 🔥



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ SPORT 2 i @canalplusonline pic.twitter.com/Tzh7BnK7ql — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 22, 2021

A jednak, wprowadzony z ławki Ronald Araujo w głupi sposób sprokurował rzut karny, a tego na gola dającego wynik 3:2 zamienił Enes Unal. Zrobiło się ciepło, a chwilami nawet gorąco. W końcówce jednak Araujo odpłacił swe winy trafieniem po kornerze, a Leo Messi zrezygnował z hat-tricka, oddając rzut karny Antoine’owi Griezmannowi. Jakby ciekawych sytuacji w meczu było mało, doszła do tego najpierw niezwykle ostra, a po chwili chłodna reakcja Ronalda Koemana na Oscara Minguezę, którego niedokładność i rajd z piłką tak rozwścieczyły Holendra, że zdjął obrońcę w trybie natychmiastowym, a później unikał podania mu ręki.

Teraz zaczną się schody

Możemy zachwycać się postawą faworytów, ale to od tego momentu będziemy mogli oddzielić chłopców od mężczyzn. W ostatnich kolejkach cały tercet gigantów czeka prawdziwy maraton przeciwko drużynom z ligowego topu. Real Madryt zmierzy się z walczącym o miejsce w Lidze Europy Betisem, a między starciami z Chelsea podejmie u siebie, będącą w fantastycznej formie Osasunę. Ostatnie cztery kolejki wyglądają zaś jak prawdziwe pole minowe: trzech uczestników europejskich pucharów (Sevilla, Granada i Villarreal), a na dokładkę nieobliczalny Athletic. Barcelona i Atletico także mają prawo potknąć się na finiszu. Katalończycy zmierzą się, między innymi, z Villarrealem, Granadą, Valencią czy Celtą Vigo. Rojiblancos czekają zaś mecze z Athletikiem, Realem Sociedad i Osasuną. A do tego 8 maja na Camp Nou zmierzą się w bezpośrednim pojedynku.

Konia z rzędem temu, kto jest w stanie przewidzieć ostateczne rozstrzygnięcie kwestii tytułu mistrzowskiego.

