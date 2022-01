W ten weekend w La Lidze rządzili napastnicy

PressFocus Na zdjęciu: Luuk de Jong

Wyniki 19. kolejki zdeterminowali napastnicy. Luuk de Jong (najprawdopodobniej) pożegnał się z Barceloną trafieniem na wagę trzech punktów, show stworzyli Iago Aspas, Gerard Moreno czy Angel Correa. Jednocześnie kilku innych – w tym Karim Benzema – zawiodło.

W minionej kolejce błysnęli napastnicy; Oihan Sancet ustrzelił hat-tricka, dublet do swoich imion dopisali Iago Aspas czy Gerard Moreno, a to nie koniec wyliczanki

Jednocześnie słabe zawody rozegrali Luis Suarez i Karim Benzema. O ile w buty Urugwajczyka wszedł Angel Correa, o tyle Real Madryt nie znalazł drogi do siatki Getafe

Górna część tabeli po ostatnich wynikach uległa znacznemu spłaszczeniu

Marcelino znalazł złotego Graala czy też jedna jaskółka wiosny nie czyni?

Miniona kolejka obfitowała w wyczyny napastników. Nie powinno to być wyjątkowe wydarzenie, aczkolwiek rzadko ostatnio zdarza się, by w niemal każdym meczu decydującą rolę odegrał snajper. Nie od dziś wiadomo, że od kilku sezonów La Liga nie stoi napastnikami.

Swój dorobek w największym stopniu poprawił facet, który przed startem kolejki miał na koncie zaledwie gola. Oihan Sancet rozpoczął starcie z Osasuną w pierwszej linii obok Inakiego Williamsa i… przeszedł do historii. O jego wyczynie więcej w kategorii “jugador kolejki”, ale tu warto się zastanowić, czy Marcelino odnalazł wreszcie to, czego od roku poszukiwał w składzie Los Leones. Czyli napastnika.

Pod względem kreowanych okazji, Baskowie znajdują się w czołówce stawki. Pod względem niewykorzystanych “setek”, również. Athletic miał w tym sezonie co najmniej kilka spotkań (w tym ostatnie pojedynki z Realem Madryt czy Sevillą), które powinien wygrać. I to wysoko! Ostatecznie oba starcia z potentatami zespół zakończył z zerowym dorobkiem punktowym. Główną winę ponoszą za to napastnicy, a dokładniej rzecz ujmując – ich brak. Williams odblokował się w meczu z Betisem, ale pod względem statystyk to najbardziej nieskuteczny “snajper” ligi. Alternatyw dla szybkonogiego Baska nie stwierdzono.

Być może ostatni mecz z Osasuną okaże się przełomowy dla Sanceta. 21-latek ustrzelił hat-tricka, pokazał dobrą grę głową, timing i koncentrację. Zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli w młodym zawodniku Marcelino odnajdzie napastnika, Athletic jeszcze w tym sezonie powalczy o europejskie puchary.

“Wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną”

Ta, nieco prześmiewcza, analogia, nasunęła mi się, patrząc na ostatni mecz Barcelony z Mallorcą. Jako, że Katalończycy występowali bez 17 graczy, Luuk de Jong jako jedyny napastnik, musiał wybiec na boisko. To o tyle ciekawe, że Holender nie zaprezentował do tej pory niczego ciekawego (poza jednym golem), a klub wypycha go do Cadizu. W niedzielnym starciu 31-latek huknął z przewrotki w poprzeczkę, trafił w słupek, aż wreszcie głową strzelił jedyną bramkę spotkania. Nie zmieniło to podejścia klubu, nadal poszukują dla Holendra nowego pracodawcy. Ale jak już żegnać się ze stolicą Katalonii, to tylko w takim stylu. W końcu to trafienie sprawiło, że tak wyśmiewana Blaugrana jest zaledwie o punkt od czwartego Atletico Madryt.

W Mallorce prowadzi @FCBarcelona! ⚽ Zobaczcie gola Luuka de Jonga 💪



📺 CANAL+ SPORT 2 i @canalplusonline pic.twitter.com/f1Zw5MqkyE — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 2, 2022

Correa pracował za dwóch. Dosłownie

A skoro mowa o mistrzach Hiszpanii, to im skórę również uratował napastnik. Angel Correa strzelił dwa gole, oba znamionowały wspaniały instynkt snajpera. Tego nie można za to powiedzieć o jego partnerze z ataku. Luis Suarez czeka na gola od dwóch miesięcy i z taką dyspozycją ta posucha może jeszcze potrwać. Urugwajczyk kilkukrotnie (!) odebrał piłkę na połowie rywali, tylko po to, by egoistycznie oddawać strzały z nieprzygotowanych pozycji. Efekt – kilka zmarnowanych kontr, irytacja kibiców oraz kolegów z zespołu i zmiana na 20 minut przed końcem. W tym spotkaniu Correa harował na dwóch, a we wtorek otrzymał za to nagrodę. Argentyńczyk przedłużył bowiem kontrakt z Atletico do 2026 roku. Zasłużył, jak mało kto.

Correa x 2026 🎙️ pic.twitter.com/tIrOdlGl5Z — Atlético de Madrid (@atletienglish) January 4, 2022

Warto też wspomnieć o kolejnym ważnym golu Lucasa Ocamposa. To, co prawda, nie “dziewiątka” sensu stricte, ale również zawodnik pierwszej linii. Argentyńczyk przełamał defensywę Cadizu i pozwolił Sevilli marzyć o dogonieniu Realu Madryt w ligowej tabeli.

5 – Lucas Ocampos 🇦🇷 has scored five goals in his last eight @LaLigaEN games, as many as in his previous 43 league appearances for @SevillaFC_ENG. Dagger. pic.twitter.com/ull1g0ZilB — OptaJose (@OptaJose) January 3, 2022

To oczywiście nie wszyscy snajperzy, którzy wyróżnili się w ten weekend. Więcej o nich możesz przeczytać na Primeradivision.pl. Tam wybrano również zawodnika, wydarzenie, gola oraz gracza kolejki.