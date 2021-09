Zmarła legenda Tottenhamu i reprezentacji Anglii

W niedzielę w swoim domu zmarł Jimmy Greaves. Anglik pozostaje najlepszym strzelcem w historii Tottenhamu, dla którego zdobył aż 266 goli. W 1966 roku sięgnął z reprezentacją Anglii po mistrzostwo świata.

W niedzielę Jimmy Greaves zmarł we własnym domu

81-latek był rekordzistą pod względem zdobytych goli w barwach Tottenhamu

Ponadto w 1966 roku sięgnął po mistrzostwo świata z reprezentacją Anglii. W jej barwach strzelił 44 goli w 57 spotkaniach

Zmarł Jimmy Greaves – legenda Tottenhamu

Jimmy Greaves zmarł w niedzielę w wieku 81 lat. Przyczyna jego śmierci pozostaje nieznana, ale angielskie media donoszą, że odszedł we własnym domu.

Za czasów swojej gry Greaves zasłużył na miano legendy Tottenhamu. Strzelił dla Kogutów aż 266 bramek w 379 spotkaniach. To rekordowy dorobek w historii klubu z północnego Londynu. Jego 37 ligowych goli w sezonie 1962/1963 pozostaje klubowym rekordem.

Co ciekawe, były napastnik rozpoczynał swoją karierę w Chelsea. W swoim debiucie – przeciwko Tottenhamowi – strzelił bramkę. Grał dla The Blues przez cztery sezony. W kampanii 1960/1961 strzelił aż 41 ligowych goli, co jest kolejnym klubowym rekordem, dzierżonym przez Greavesa. Po odejściu z Chelsea trafił na krótko do Włoch, ale nie zdołał się tam zaadaptować. Wrócił do Anglii, a konkretnie do Tottenhamu. Tam swoimi bramkami pomógł klubowi w sięgnięciu po dwa Puchary Anglii, dwie Tarcze Wspólnoty i Puchar Zdobywców Pucharów.

Był też częścią reprezentacji Anglii, która w 1966 roku sięgnęła po – jedyne do tej pory – mistrzostwo świata. Wystąpił w trzech pierwszych spotkaniach turnieju, ale nie zdołał wpisać się na listę strzelców. W dalszej części mundialu jego miejsce zajął Geoff Hurst, autor hat-tricka w finale. Dorobek Greavesa w koszulce narodowej zamknął się w imponujących 44 golach w 57 występach.

Po tym, jak śmierć 81-latka pojawiła się w mediach, zewsząd zaczęły pojawiać się wyrazy szacunku. Między innymi, swoje kondolencje złożył sam Tottenham, który przed nadchodzącym spotkaniem z pewnością zarządzi minutę ciszy na cześć Greavesa.

