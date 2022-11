fot. PressFocus Na zdjęciu: Kurt Zouma

Na początku roku do sieci trafiło skandaliczne nagranie, na którym Kurt Zouma znęca się nad swoimi kotami. Sprawą zajęła się organizacja ochrony zwierząt, a sąd ukarał defensora obowiązkowymi pracami społecznymi. Teraz Zouma przerwał milczenie.

Kurt Zouma stracił koty, nad którymi znęcał się na nagraniu

Piłkarz otrzymał 180 godzin prac społecznych oraz pięcioletni zakaz posiadania kotów

Po czasie defensor zdradził, że wciąż dręczą go wyrzuty sumienia

Zouma przeprasza za haniebne zachowanie

Na początku roku wybuchła ogromna afera związana z Kurtem Zoumą. Do sieci trafiło nagranie, na którym defensor West Hamu kopie swoje koty i rzuca nimi po całym mieszkaniu. Sprawą zajęła się organizacja ochrony zwierząt, a także sąd, który ukarał go obowiązkowymi pracami społecznymi. Koty zawodnika zostały zabrane, a ponadto otrzymał on pięcioletni zakaz posiadania zwierząt.

West Ham United nie zdecydował się na ukaranie zawodnika, który w dalszym ciągu jest istotnym elementem wyjściowej jedenastki. O jego haniebnym zachowaniu nie zapomnieli natomiast kibice, którzy wielokrotnie intonowali z trybun nieprzychylne przyśpiewki. Po czasie Zouma postanowił zabrać głos na temat feralnych zdarzeń. Zdradził, że wciąż dręczą go wyrzuty sumienia.

– To był trudny czas dla mnie i dla mojej rodziny. Oczywiście, zrobiłem coś bardzo złego i nadal za to przepraszam. Wiem, że ludziom trudno było patrzeć na to, co zrobiłem. Przepraszam.

– Mam wyrzuty sumienia, ale staram się nadal żyć z moją rodziną i patrzeć w przyszłość. Wiele się nauczyłem i myślę, że to jest najważniejsze. Miałem wsparcie wielu ludzi, którzy pomogli mi skupić się na piłce. Klub okazał mi niesamowite wsparcie – mówi Zouma w rozmowie ze Sky Sports.

