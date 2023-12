IMAGO / PA Images/ Tim Goode Na zdjęciu: Nuno Espirito Santo

Kolejny klub Premier League zmienia trenera – nowego szkoleniowca zaprezentowało Nottingham Forest

Tricky Trees obejmie Nuno Espirito Santo, który na rym stanowisku zmienił Steve’a Coopera

Zwolnienie Walijczyka i zatrudnienie Portugalczyka nie przypadło do gustu fanom z City Ground

Premier League. Nuno Espirito Santo zastąpił Steve’a Coopera

Steve Cooper prowadził Nottingham Forest od września 2021 roku. Za sterami Tricky Trees walijski trener zaliczył 108 spotkań. Pod jego wodzą ekipa z City Ground awansowała do Premier League, a swój pierwszy sezon w elicie zakończyła na 16. miejscu, cztery punkty nad strefą spadkową.

Jak Nottingham prezentuje się w trwających rozgrywkach? Po 17 kolejkach wyniki jednokrotnych mistrzów Anglii są dalekie od idealnych. Ich dorobek to zaledwie 14 punktów i 17. lokata, a więc ostatnia bezpieczna. Przewaga nad 18. Luton wynosi pięć oczek. W sześciu ostatnich ligowych spotkaniach Forest wywalczyło tylko jeden “pozytywny” rezultat i był nim remis z Wolverhampton. Pozostałe pięć meczów na swoją korzyść rozstrzygnęli rywale.

Welcome to Nottingham Forest, Nuno Espírito Santo 🤝 — Nottingham Forest (@NFFC) December 20, 2023

To doprowadziło do zwolnienia Steve’a Coopera. W jego miejsce zatrudniony został Nuno Espirito Santo, który może pochwalić się uznaną marką w Premier League. Mimo wszystko wydaje się, że Portugalczyk wcale nie musi spisać się lepiej od swojego poprzednika. Cooper miał bezwzględne poparcie trybun, natomiast kandydatura byłego trenera Wolves i Tottenhamu niekoniecznie przypadła do gustu fanom Forest.