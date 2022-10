Pressfocus Na zdjęciu: Julen Lopetegui

Julen Lopetegui został niedawno zwolniony z Sevilli. Hiszpan bez pracy mógł zostać krótko. Zatrudnić go chciał bowiem klub z Premier League.

Od niedawna bez pracy pozostaje Julen Lopetegui

Hiszpan mógł jednak zaliczyć szybki powrót do zawodu

56-latka chciał zatrudnić klub z Premier League

Hiszpanowi nie pod drodze do Premier League

Julen Lopetegui to dobrze znany europejskim klubom szkoleniowiec. Hiszpan wyrobił sobie markę głównie pracując w swoim kraju. Może się on pochwalić prowadzeniem reprezentacji narodowej przez dwa lata oraz tym, że zatrudnił go Real Madryt (zwolniony po czternastu meczach). 56-latek ostatnie ponad trzy lata spędził w Andaluzji.

Lopetegui z powodzeniem prowadził Sevillę, utrzymując już w czołówce La Ligi oraz prowadząc do triumfu w Lidze Europy. Od dłuższego czasu widać było jednak regres w jego drużynie. Hiszpan pozostał na stanowisku po minionym sezonie, ale była to zła decyzja. Sevilla wpadła bowiem w ogromny kryzys i znalazła się w okolicy strefy spadkowej. Tym samym w Andaluzji zdecydowano o tym, że Lopetegui musi odejść.

Zanim Sevilla oficjalnie zakończyła współpracę z Hiszpanem, w mediach przewijał się temat tego zatrudnienia w Premier League. Zainteresowanie wyraziło Wolverhampton, które również jest w kryzysie. Lopetegui po pewnym czasie przerwał negocjacje i odmówił angielskiemu klubowi już po raz drugi w swojej karierze. Wcześniej taką decyzję podjął w 2016 roku.

Czytaj także: Pozorny status quo przed El Clasico