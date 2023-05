PressFocus Na zdjęciu: Tiemoue Bakayoko

Tiemoue Bakayoko nie ma już przyszłości w drużynie Chelsea

Pomocnik jest aktualnie wypożyczony do Milanu, w którym gra bardzo mało

Klub będzie chciał się go pozbyć na zasadzie transferu definitywnego

Środkowy pomocnik bez przyszłości w Chelsea

Tiemoue Bakayoko od jakiegoś już czasu zalicza w swojej karierze stopniowy zjazd. Pomimo, że wciąż jego przynależność klubowa może robić wrażenie, to jest on w tych klubach mało znaczącą postacią. Tak było zarówno w Chelsea, jak i teraz w Milanie. Środkowy pomocnik jest wypożyczony do klubu z Serie A do końca obecnego sezonu, ale już wiadomo, że w nim nie zostanie.

Tak samo będzie w Chelsea, do której wróci wraz z końcem obecnego sezonu. Według Nicolo Schira, Francuz nie ma przyszłości w drużynie z Londynu. Klub będzie chciał się go pozbyć, zresztą tak samo jak wielu innych piłkarzy.

W obecnym, kończącym się już powoli sezonie, Tiemoue Bakayoko rozegrał raptem 39 minut w barwach AC Milan.

