Man Utd aktywował klauzulę przedłużającą kontrakt z Lindelofem

Manchester United podjął decyzję w sprawie przyszłości Victora Lindelofa. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Czerwone Diabły postanowiły aktywować klauzulę przedłużającą automatycznie kontrakt obrońcy o kolejny rok. Włoch tym samym potwierdził wcześniejsze doniesienia The Athletic.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Victor Lindelof

Obecna umowa Victora Lindelofa z Manchesterem United wygasa wraz z końcem czerwca 2024 roku. Czerwony Diabły miały jednak możliwość automatycznego przedłużenia kontraktu o kolejny rok.

Jak donosi Fabrizio Romano, ekipa z Old Trafford zdecydowała się na aktywację tego zapisu z umowy, a klub wysłał już oficjalne pismo do obozu Victora Lindelofa, aby potwierdzić swoją decyzję w sprawie przyszłości Szweda. – Oczekuje się, że to samo stanie się z Hannibalem i Wanem Bissaką, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – dodaje włoski ekspert.

Lindelof gra w Manchesterze United od 2017 roku. Obrońca miał swoje lepsze i gorsze momenty na Old Trafford, jednak w obecnym sezonie był bardzo ważną postacią w ekipie Erika ten Haga. Rozegrał łącznie osiemnaście spotkań we wszystkich rozgrywkach zdobywając jednego gola i notując jedną asystę. Od grudnia leczy kontuzję pachwiny.

