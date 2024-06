fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Manchester United zatrzyma swój wielki talent

Manchester United ma za sobą dość mizerny sezon, natomiast można wyciągnąć z niego kilka pozytywów. Oprócz zdobycia Pucharu Anglii, największym sukcesem drużyny Erika ten Haga jest bez wątpienia wypromowanie fenomenalnego Kobbiego Mainoo. 19-letni pomocnik przebojem wdarł się do pierwszej jedenastki, korzystając na problemach zdrowotnych pozostałych piłkarzy. Szybko udowodnił, że drzemie w nim gigantyczny potencjał. Ten Hag zaczął odważnie na niego na stawiać, a ten odpłacał się znakomitymi występami. Mainoo w młodym wieku zapracował nawet na powołanie do reprezentacji Anglii. Za dwa tygodnie rozegra natomiast swój pierwszy międzynarodowy turniej.

Do tej pory Manchester United szukał opcji do wzmocnienia drugiej linii. Kapitalna dyspozycja Mainoo sprawiła jednak, że to on stał się twarzą długoterminowego projektu. Wokół niego Czerwone Diabły mają układać całą drużynę. Angielski gigant niezwłocznie ruszył do negocjacji kontraktowych, tak aby nagrodzić swojego wychowanka i wybić mu z głowy ewentualne myśli o opuszczeniu Old Trafford. Rozmowy mają zostać sfinalizowane po mistrzostwach Europy.

Mainoo będzie mógł liczyć na bardzo dużą podwyżkę. Obecnie jego tygodniówka wynosi około 20 tysięcy funtów, zaś na mocy nowej umowy w każdym tygodniu miałby pobierać nawet 80 tysięcy funtów. To kwota, która lepiej oddaje jego rzeczywistą rolę w zespole. 19-latek wstępnie przystał na warunki Manchesteru United.