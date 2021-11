Pressfocus Na zdjęciu: Ed Woodward

Manchester United właśnie ogłosił jak zmieniły się przychody kluby w trzecim kwartale 2021 r. Wyniki finansowe są zadowalające, więc ustępujący wraz z końcem roku ze stanowiska wiceprezesa wykonawczego, Ed Woodward zapowiedział, że czas na to, aby Czerwone Diabły zaczęły również święcić triumfy na boisku.

Przychody Manchester United zwiększyły się dzięki powrotowi kibiców na trybuny

To z kolei znacznie zmniejszyło straty operacyjne

Ed Woodward zapowiada teraz, że czas na sukcesy sportowe Manchester United

Manchester United na plusie

Manchester United ogłosił, że w trzecim kwartale 2021 r. przychody klubu z Old Trafford wzrosły o 16,1% w porównaniu z drugim kwartałem (do 126,5 mln funtów). Dzięki temu udało się zmniejszyć straty operacyjne z 27,1 mln funtów do 10,2 mln, a dług netto z 440,6 mln funtów do 439,7 mln. O 23% wzrósł jednak fundusz płac, w związku z hitowymi transferami Cristiano Ronaldo, Jadona Sancho i Raphaela Varane`a.

Nie zmienia to jednak faktu, że biorąc pod uwagę funkcjonowanie klubu w czasie pandemii oraz słabe wyniki sportowe w ostatnim czasie, sytuacja finansowa 20-krotnych mistrzów Anglii jest dobra. W związku z tym, Ed Woodward, ustępujący wraz z końcem roku z funkcji wiceprezesa wykonawczego MU zapowiedział, że już czas, aby piłkarze Ole Gunnara Solskjaera dobrze zaczęli spisać się na boisku.

– Podczas gdy wyniki finansowe pokazują naszą odporność na pandemię, naszym najwyższym priorytetem jest sukces na boisku. Menedżer, zawodnicy oraz pozostali pracownicy klubu są zdeterminowani, aby osiągnąć ten cel – powiedział Woodward w rozmowie ze Sky Sport.

