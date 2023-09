W meczu inauguracyjnym czwartek kolejki Premier League Luton Town podejmowało na własnym stadionie West Ham United. Nie było niespodzianki - goście z Londynu pokonali beniaminka 2:1. "The Hatters" wciąż muszą czekać na pierwsze zdobyte punkty na poziomie angielskiej ekstraklasy.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Piłkarze West Hamu

Premier League. West Ham pokonuje na wyjeździe Luton Town

Piłkarze Luton Town oraz West Hamu United inaugurowali 4. kolejkę rozgrywek Premier League. Faworyt tego starcia był jeden – zespół Davida Moyesa. Jednak beniaminek nie miał zamiaru sprzedać tanio skóry i chciał sprawić niespodziankę przed własną publicznością.

Różnica klas między tymi zespołami widoczna była od pierwszego gwizdka sędziego. West Ham United w pełni dominował, ale brakowało im w kluczowych momentach precyzyjności. Wszystko zmieniło się w 37. minucie. Znakomitym dośrodkowaniem popisał się Lucas Paqueta, a uderzeniem głową na listę strzelców wpisał się Jarrod Bowen. Luton Town próbował jeszcze przed przerwą odpowiedzieć, ale nie potrafili złamać dobrze dysponowanej tego dnia defensywy “Młotów”.

Druga połowa miała podobny przebieg do tej pierwsze. Goście już w 51. minucie mogli wyjść na dwubramkowe prowadzenie, ale sędzia anulował gola strzelonego przez Lucasa Paquetę z powodu spalonego. Piłkarze Luton Town nie mieli w tym meczu nic do powiedzenia, poza pojedynczymi zrywami nie potrafili zagrozić “Młotom”. W 85. minucie Kurt Zouma, który strzelił gola po uderzeniu głową i wydawało się, że to jest koniec emocji. Nic bardziej mylnego, gospodarze strzelili jeszcze gola kontaktowego autorstwa Madsa Andersena. Jednak “The Hatters” nie zdołali już wcisnąć wyrównującej bramki i mecz zakończył się zwycięstwem West Hamu 2:1.

Beniaminek Premier League wciąż musi poczekać na zdobycie pierwszych punktów, natomiast zespół z Londynu ma na swoim koncie po 4. kolejkach aż 10 oczek.

Zawodnicy Luton Town po przerwie spowodowanej meczami reprezentacyjnymi zmierzą się na wyjeździe z Fulham. Natomiast West Ham United ugości na własnym obiekcie Manchester City.

Luton Town – West Ham United 1:2

Andersen (90+’) – Bowen (37′), Zouma (85′)