Źródło: The Sun

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wout Weghorst

Wout Weghorst trafił zimą na wypożyczenie do Manchesteru United

Erik ten Hag potrzebował napastnika, a Holender pasował do jego profilu

Menedżer docenia Weghorsta i konsekwentnie na niego stawia

Weghorst doceniony na Old Trafford

Od kilku miesięcy Erik ten Hag nawoływał do transferu napastnika. Manchester United nie miał wystarczających funduszy, aby zimą pozyskać gracza z najwyższej półki, więc zdecydował się na rozwiązanie tymczasowe i sięgnął po Wouta Weghorsta. Zamienił on Burnley na Czerwone Diabły w ramach półrocznego wypożyczenia.

Manchester United najprawdopodobniej nie skorzysta z opcji pozyskania go na stałe. Weghorst regularnie gra w pierwszej jedenastce, choć dla kibiców nie prezentuje wystarczającego poziomu. Tylko dwukrotnie do tej pory trafiał do siatki, choć zdaniem samego zainteresowanego ma zupełnie inne zadania na boisku, z których wywiązuje się bardzo dobrze.

– To sporo spotkań i pokazuje, że menadżer mi ufa. To też pokazuje, że wykonuję dobrą robotę dla zespołu. Tego właśnie chciałem, gdy przyszedłem do Manchesteru United. Chciałem mieć wkład w grę i pomagać klubowi, aby osiągał sukcesy oraz wygrywał trofea.

– Mamy jeden puchar na koncie, a przed nami szansa w Lidze Europy i Pucharze Anglii. Chcemy też ukończyć rozgrywki ligowe najwyżej, jak się da. Zdecydowanie mierzymy w TOP 4 i grę w Lidze Mistrzów. Jestem ważną częścią drużyny. To dobra rzecz, że mogę grać w zwycięskim zespole i być doceniany – mówi Weghorst.

