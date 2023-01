PressFocus Na zdjęciu: Wout Weghorst

Wout Weghorst jest przekonany, że wkrótce zacznie strzelać gole dla Manchesteru United i przyznał, że chciałby zostać w klubie z Old Trafford dłużej niż do zakończenia obecnej kampanii.

Man Utd wypożyczył Weghorsta z Burnley

Napastnik nie zdobył jeszcze gola w dwóch meczach

Weghorst wierzy, że bramki to tylko kwestia czasu

Weghorst wierzy w udaną przygodę na Old Trafford

Wypożyczenie Wouta Weghorsta z Burnley do Manchester United wielu zaskoczyło. Klub z Old Trafford w obliczu rozstania z Cristiano Ronaldo zdecydował się zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami na krótkoterminowe rozwiązanie. Reprezentant Holandii trafił do Czerwonych Diabłów na sześć miesięcy.

Jak dotąd Weghorst otrzymał szansę od Erika ten Haga w dwóch spotkaniach. Holender wystąpił przeciwko Crystal Palace oraz Arsenalowi. Napastnik jeszcze gola nie zdobył, ale nie specjalnie się tym przejmuje. Weghorst wierzy, że bramki dla United w jego wykonaniu to tylko kwestia czasu. Co więcej, gracz ma nadzieję, że jego przygoda z Czerwonymi Diabłami nie zakończy się latem, ale będzie kontynuowana również w kolejnym sezonie.

– Na końcu napastnik zawsze rozliczany jest ze zdobytych goli. To bardzo proste. Ten Hag mówił, że potrzebuje dziewiątki do rotacji w ofensywie, dlatego muszę zrobić wszystko, aby otrzymywać jak najwięcej minut. W mojej karierze zdobywałem bramki, dlatego wierzę, że one w końcu przyjdą – przyznał Weghorst.

– To wszystko, co tutaj zastałem jest fantastyczne. Oczywiście, że chciałbym tutaj zostać na dłużej niż tylko do lata, ale najpierw muszę udowodnić, że jestem wartościowy dla zespołu – dodał Holender.

Weghorst strzelił tylko dwa gole w 20 meczach Premier League dla Burnley w zeszłym sezonie, ale imponował podczas wypożyczenia do Besiktasu w pierwszej połowie obecnego sezonu, strzelając osiem goli i zapewniając cztery asysty w 16 meczach. 30-latek zaliczył także występy w reprezentacji Holandii na Mistrzostwach Świata w Katarze, strzelając dwa gole przeciwko Argentynie w ćwierćfinale.

