PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Chelsea poinformowała o kupnie Raheema Sterlinga. Manchester City otrzyma za swojego, byłego już, gracza 53 miliony euro. Skrzydłowy podpisze pięcioletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny rok.

Chelsea sfinalizowało pierwszy transfer za rządów Todda Boehly’ego

The Blues kupili Raheema Sterlinga, a Anglik podpisał pięcioletni kontrakt

Manchester City otrzyma za skrzydłowego ponad 50 milionów euro

Sterling wrócił do Londynu

Otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie jednego z najważniejszych letnich transferów. Raheem Sterling został nowym zawodnikiem Chelsea. To pierwszy letni transfer londyńskiego klubu, a zarazem pierwsza transakcja opatrzona podpisem Todda Boehly’ego.

27-latek poszukiwał nowych wyzwań i regularnej gry w wyjściowym składzie. Mimo wielkiego wkładu w ostatnie sukcesy Manchesteru City, Anglik nie czuł się tam jak postać pierwszoplanowa. To ma zmienić się w barwach The Blues. Podpisał z nimi pięcioletni kontrakt. Umowa zawiera też opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon.

– Przede wszystkim, być tu to przyjemność. Rzecz jasna, osiągnąłem wiele w mojej dotychczasowej karierze, ale wciąż dużo przede mną. Nie mogę się doczekać robienia tego w koszulce Chelsea pod wodzą Thomasa Tuchela. Londyn to mój dom i miejsce, w którym wszystko się rozpoczęło. To niesamowite, że teraz mogę grać przed moimi kolegami i rodziną każdego tygodnia na Stamford Bridge. Nie mogę doczekać się spotkania z fanami – powiedział reprezentant Anglii.

Sterling w minionej kampanii rozegrał 47 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 17 bramek i dziewięć asyst.

