Manchester United zdecydował w sprawie Van Nistelrooya

Manchester United poinformował, że Ruud van Nistelrooy nie znajdzie się w sztabie szkoleniowym nowego menedżera. Ruben Amorim przejął stery w klubie z Old Trafford.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruud van Nistelrooy

Ruud van Nistelrooya opuszcza Old Trafford

Manchester United ogłosił w poniedziałek, że Ruud van Nistelrooy oraz trzej inni członkowie sztabu trenerskiego – Rene Hake, Jelle ten Rouwelaar i Pieter Morel – opuścili Old Trafford. Decyzja zapadła po przejęciu stanowiska przez Rubena Amorima, który ma rozpocząć nową erę w klubie. Van Nistelrooy, który objął drużynę na cztery mecze po zwolnieniu Erika ten Haga, pomógł drużynie odzyskać formę, wygrywając trzy z tych czterech spotkań.

Czerwone Diabły zajmują obecnie 13. lokatę w Premier League. W miniony weekend 20-krotni mistrzowie Anglii pokonali u siebie Leicester City (3:0). Van Nistelrooy to były zawodnik Man Utd, dla którego strzelił 150 goli i zdobył tytuł króla strzelców w angielskich rozgrywkach w sezonie 2002/03 z 23 trafieniami na koncie.

W oficjalnym oświadczeniu angielski klub podziękował Van Nistelrooyowi za jego wkład i oddanie, podkreślając, że jest on legendą klubu i zawsze będzie mile widziany na Old Trafford. Doceniono również sposób, w jaki były napastnik podszedł do swojej roli trenera, choć jego marzenie o byciu menadżerem na stałe nie mogło zostać spełnione.

Równocześnie z ogłoszeniem o rozstaniu z Holendrem, Ruben Amorim przybył do Anglii, aby oficjalnie rozpocząć swoją kadencję jako nowy menedżer Manchesteru United. Portugalczyk został sfotografowany podczas rozmów z członkami zarządu klubu.