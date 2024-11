Liverpool może być spokojny. Kluczowy zawodnik podpisze nowy kontrakt

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Van Dijk na pewno podpisze nowy kontrakt – przekonuje Brown

Liverpool, mimo że nadal nie przedłużył kontraktu z żadnym z trzech kluczowych zawodników, może być prawie pewny, że jeden z nich zostanie w klubie. Warto przypomnieć, że z końcem czerwca wygasa umowa Mohameda Salaha, Virgila van Dijka i Trenta Alexandra-Arnolda.

Od samego początku sagi związanej z przedłużeniem kontraktów z wyżej wymienioną trójką zawodników, najbliżej pozostania w klubie wydawał się reprezentant Holandii. Jeszcze nie tak dawno temu otwarcie powiedział, że trwają pewne rozmowy.

Żadnych wątpliwości ws. przedłużenia kontraktu z Liverpoolem przez Holendra nie ma Mick Brown. W rozmowie z portalem Football Insider przekonywał, że na pewno tak się stanie. Co więcej, pokusił się o stwierdzenie, że przedłużające się negocjację to efekt nacisków ze strony agentów.

– Jestem głęboko przekonany, że to efekt nacisków ze strony agentów. Chcą zapewnić swoim klientom jak najlepsze warunki, bez względu na to, czy dzieje się to tutaj, czy gdzie indziej. Nie mam jednak wątpliwości, że Van Dijk podpisze nowy kontrakt – powiedział Mick Brown w rozmowie z portalem Football Insider.

Virgil van Dijk przeprowadził się do Liverpoolu w styczniu 2018 roku. Celtic na sprzedaży środkowego obrońcy zarobił aż 85 milionów euro. Reprezentant Holandii w barwach The Reds rozegrał 284 mecze, w których zdobył 25 bramek.