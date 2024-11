Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah ma spore oczekiwania finansowe, chce zarabiać 15 mln funtów rocznie

Liverpool, choć jeszcze nic nie jest przesądzone, niebawem może rozstać się z wielką gwiazdą. Mohamed Salah wciąż nie przedłużył wygasającego latem kontraktu. Jeśli do końca roku obie strony nie dojdą do porozumienia, to w styczniu Egipcjanin będzie mógł negocjować warunki kontraktu z dowolnym klubem.

Przez ostatnie dni w kontekście przyszłości Mohameda Salaha najwięcej pisano o dwóch kierunkach. Pierwszy z nich to Arabia Saudyjska, gdzie 32-latek miałby zakładać barwy Al-Hilal. Natomiast drugi najczęściej wymieniany klub to FC Barcelona.

Kataloński dziennik Sport informował, że Barcelona jest zainteresowana przeprowadzeniem darmowego transferu na koniec sezonu. Natomiast nowe informacje, do których dotarł serwis TeamTalk wskazują, że nie będzie to wcale łatwe zadanie dla Blaugrany.

Największą przeszkodą są warunki finansowe, których oczekuje Mohamed Salah. Źródło informuje, że gwiazda światowego formatu chce zarabiać 15 milionów funtów rocznie, co daje aż 240 tysięcy tygodniowo po odtrąceniu podatku. Takie wynagrodzenie byłoby sporym obciążeniem dla budżetu Barcelony. Nie od dziś wiadomo, że Duma Katalonii ma spore problemy w kwestiach finansowych. Ostatni transfer Daniego Olmo przyprawił ich o ból głowy w kontekście zgłoszenia pomocnika do rozgrywek ligowych.

Na ten moment nie wiadomo jaką decyzję podejmie Mohamed Salah. Natomiast z pewnością warto śledzić wszystkie informacje odnośnie przyszłości gwiazdora Liverpoolu i reprezentacji Egiptu.