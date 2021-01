United liderem Premier League! Wilki pokonane przez Everton

Burnley przegrało z Manchester United 0:1 (0:0) w zaległym meczu 1. kolejki Premier League. Natomiast Wolves zostało pokonane przez Everton 1:2 (1:1), ale w spotkaniu 18. kolejki ligi angielskiej. Czerwone Diabły dzięki bramce Paula Pogby awansowały na pierwsze miejsce w tabeli.

Wolves – Everton

Pierwsza połowa meczu była pod dyktando piłkarzy gospodarzy, ale dosyć nieoczekiwanie to goście jako pierwsi wyszli na prowadzenie. W szóstej minucie Lucas Digne otrzymał długą piłkę na skrzydło i zgrał ją do środka do Alexa Iwobiego. Nigeryjczyk mocnym strzałem z pola karnego w kierunku bliższego słupka otworzył wynik meczu.

Rozdrażnieni gospodarze nie potrzebowali jednak zbyt dużo czasu na odpowiedź. W 14. minucie zawodnicy Evertonu wybili dośrodkowaną piłkę z rzutu rożnego, ale dopadł do niej Rayan Ait Nouri. Młody Francuz wszedł z futbolówką ze skrzydła w pole karne i podał do Rubena Nevesa. Portugalczyk uderzeniem z pierwszej piłki wyrównał rezultat spotkania.

W drugiej połowie tempo meczu nieco spadło. Gospodarze stwarzali więcej sytuacji, ale to piłkarze Evertonu częściej oddawali celne strzały na bramkę. Dlatego w tej odsłonie spotkania padło mniej bramek niż w pierwszej części rywalizacji.

W 77. minucie piłkarze Evertonu przełamali defensywę rywala i ponownie wyszli na prowadzenie. Goście wykonywali wtedy rzut rożny, ale piłka została wybita. Dobiegł do niej Andre Gomes, który momentalnie zdecydował się na centrę. Dośrodkowanie dobrym uderzeniem głową zamknął Michael Keane, który ustalił wynik meczu na 1:2.

Burnley – Manchester United

Zdecydowanie niżej plasowany zespół stanowił nie lada wyzwanie dla piłkarzy z Manchesteru United. W pierwszej połowie mieli bardzo duży problem, aby stworzyć akcję zagrażającą bramce przeciwnika. Dopiero w 37. minucie Harry Maguire pokonał bramkarza. Sędzia dopatrzył się jednak przewinienia i anulował bramkę, w związku z tym do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.

W drugiej połowie Manchester United stwarzał coraz więcej groźnych sytuacji. W dalszym ciągu Czerwony Diabły nie potrafiły jednak przełamać obrony Burnley. Zbawcą gości w 71. minucie został Paul Pogba. Francuz otrzymał podanie od Rashforda i z okolicy 16. metra oddał strzał z woleja. Piłka skierowana w środek bramki zatrzepotała w siatce.

W 89. minucie arbiter miał wątpliwości, czy nie należał się rzut karny dla Burnley po tym, jak dopatrzył się zagrania ręką u jednego z zawodników Manchesteru United. Po analizie VAR kazał kontynuować grę. Końcowy rezultat to 0:1, Czerwone Diabły po tym meczu zostały liderami Premier League.