Turecki miliarder potwierdza. Jest bliski kupna Chelsea

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

Roman Abramowicz zdecydował się na sprzedaż Chelsea. Rosjanin nie musiał długo czekać na znalezienie chętnego. Turecki miliarder Muhsin Bayrak jest zainteresowany kupnem The Blues, informują tamtejsze media. Potwierdza to też sam zainteresowany.

Turecki miliarder potwierdza zainteresowanie kupnem Chelsea

Muhsin Bayrak potwierdza, że prowadzi negocjacje z Romanem Abramowiczem

Wkrótce ma dojść do przejęcia klubu ze Stamford Bridge

Muhsin Bayrak nowym właścicielem Chelsea

– Negocjujemy warunki kupna Chelsea z przedstawicielami Romana Abramowicza. Nasi prawnicy są w kontakcie od momentu wystawienia klubu na sprzedaż. Negocjacje pomału zmierzają ku końcowi. W najbliższym czasie dojdzie do podpisów na stosownych dokumentach – miał powiedzieć Muhsin Bayrak cytowany przez tureckie gazety.

Dlaczego “miał powiedzieć”? Brytyjskie źródła zwracają uwagę, że Turcy lubią czasem bujać w obłokach i nie zawsze piszą o rzeczach, które faktycznie miały miejsce, dlatego do tych informacji należy podejść z dystansem.

Kim jest Muhsin Bayrak? To biznesmen obecnie mieszkający w Stambule. Jest prezesem AB Group Holding, który swoją siedzibę ma w Turcji. Firma jest zaangażowana w wiele branż między innymi kryptowaluty, turystykę czy budownictwo. Niektóre raporty sugerują, że majątek Bayraka to 8,3 miliarda funtów, jednak te informacje nie są zweryfikowane. Jeśli jednak okazałyby się prawdą to jego bogactwo jest porównywalne z zasobami Romana Abramowicza.

Zdaniem The Guardian aż dziesięciu chętnych znalazło się na kupno Chelsea. Do piątku faworytem mediów był egipski miliarder Loutfy Mounsur, który dziś zaprzeczył tym pogłoskom. Jeśli można wierzyć tureckim doniesieniom to w następnych kilku dniach możemy być świadkami dość ciekawego obrotu sytuacji związanej z przejęciem The Blues. Ku zaskoczeniu wszystkich kandydatura Bayraka wyrosła niespodziewanie spod ziemi.

