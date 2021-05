Menedżer Chelsea Thomas Tuchel był zachwycony postawą swojego zespołu w sobotnim hicie Premier League z Manchesterem City. Dla obu drużyn był również przedsmak tego, co czeka ich w finale Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się ponownie pod koniec maja.

Tuchel zachwycony postawą zespołu

Po pierwszej połowie sobotniego spotkania 35. kolejki Premier League w lepszych nastrojach niewątpliwie był zespół Josepa Guardioli, który prowadził skromnie 1:0. W 44. minucie na prowadzenie wyprowadził go Raheem Sterling. Prowadzenie mogło być wyższe, ale w doliczonym czasie gry rzutu karnego nie wykorzystał Sergio Aguero. Po przerwie świetnie grająca Chelsea zdołała jednak odwrócić losy rywalizacji dzięki trafieniom Hakima Ziyecha i Marcosa Alonso.

– To było bardzo trudne. Przegrywaliśmy 0:1, mieliśmy kontuzję w zespole, więc jestem absolutnie pod wrażeniem dyspozycji i reakcji w drugiej połowie. Zasłużyliśmy na to zwycięstwo – powiedział Tuchel. – Jeśli chcesz zdobyć pełną pulę na Etihad Stadium w takiej sytuacji, oczywiście potrzebujesz odrobiny szczęścia, rozmachu i decyzji sędziego. Mieliśmy jednak wiele szans w drugiej połowie, więc piłkarzom należą się ogromne gratulacje.

– W drugiej połowie byliśmy bardziej pewni siebie, zdobycie bramki bardzo nam pomogło. Od tego momentu zaczęliśmy odzyskiwać piłkę wyżej. To była również fizyczna bitwa, w której nawet na moment się nie cofnęliśmy ani nie poddaliśmy. Zamiast tego rosła nasza motywacja. Jestem absolutnie zachwycony tym występem – kontynuował Tuchel.

Liga Mistrzów. Tuchel: ten wynik nie będzie miał wpływu na finał

29 maja obie drużyny staną naprzeciwko siebie ponownie. Tym razem w finałowym meczu Ligi Mistrzów, który odbędzie się w Stambule. Tuchel jest przekonany, że prowadzoną przez niego drużynę stać na zwycięstwo.

– Wygrana daje nam pewność siebie, ale jak już wcześniej mówiłem, ten wynik nie będzie miał wpływu na finał Ligi Mistrzów. Finał to bardzo wyjątkowy mecz i nie można przewidzieć, co się wydarzy – powiedział Tuchel.

– Trzeba być dobrze przygotowanym. U nas pewnie będzie kilka zmian, podobnie u nich, ale pojedziemy tam z wiedzą, że jesteśmy w stanie pokonać City. To jest to, co mamy teraz i to się nie zmieni aż do meczu w Stambule – dodał.

