fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Manchester City w sobotnim hicie 22. kolejki Premier League zmierzy się z Chelsea. Opinią na temat zbliżającej się potyczki podzielił się Thomas Tuchel, odpowiadający za wyniki The Blues. Niemiec przekonywał, że Obywatele są punktem odniesienia dla jego ekipy.

Arcyciekawie zapowiada się sobotnia batalia na Etihad Stadium z udziałem Man City i Chelsea

Menedżer The Blues nie szczędził pochlebnych słów w kierunku ekipy Josepa Guardioli

Opiekun lodnyńczyków dał też do zrozumienia, że kłopoty covidowe w jego drużynie miały wpływ na wyniki

Tuchel docenił Man City, ale podkreślił wagę osłabień z powodu COVID-19

Manchester City w pierwszym starciu w tym sezonie z Chelsea wygrał 1:0. Nie dziwi zatem, że Tuchel chce się zrewanżować na ekipie Josepa Guardioli za porażkę na Stamford Bridge.

Opiekun londyńczyków zwrócił uwagę, że Man City lepiej radzi sobie w tej kampanii z kontuzjami. W każdym razie jest duża różnicą między obiema ekipami, jeśli weźmie się pod uwagę sytuację covidową.

– Może to szczęście, a może po prostu lepiej radzą sobie w trudnych momentach. Faktem jest jednak to, że w gronie kontuzjowanych jest w tej ekipie mniej kluczowych piłkarzy – mówił Tuchel cytowany przez BBC Sport.

– Mają mniej zawodników kontuzjowanych, a jeśli już ich mają, to nie czekają na nich tak długo, jak to ma miejsce w naszym przypadku – kontynuował Niemiec.

– Man City nie cierpiał również tak jak my z powodu zakażeń na COVID-19. To sprawiło, że mamy dużą stratę do lidera – przekonywał menedżer Chelsea.

– W trakcie sezonu mieliśmy kilka remisów, które były niepotrzebne. Jeśli masz pełny skład, to może mieć to wpływ na dobrą atmosferę, który pozytywnie wpływają na drużyne – zaznaczył Tuchel.

– Chcąc konkurować z Manchesterem City, trzeba prezentować najwyższy poziom. To zespół, który jest punktem odniesienia. Są obecnie najlepszą ekipą w Anglii. Muszę to przyznać – powiedział Niemiec.

Sobotnia potyczka Man City – Chelsea zacznie się o 13:30.

Czytaj więcej: Kluby Premier League zdominowały wydatki na transfery międzynarodowe w 2021 roku

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin