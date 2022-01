Manchester City – Chelsea: typy, kursy zapowiedź (15.01.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Timo Werner i John Stones

Sobotnie zmagania w ramach 22. kolejki Premier League rozpocznie rywalizacja Man City i Chelsea. Obie ekipy od dłuższego czasu utrzymują się na szczycie tabeli, ale to The Citizens mają aż 10 punktów przewagi nad drugimi The Blues. Sprawdź nasz typ i kursy bukmacherskie na ten pojedynek.

Manchester City – Chelsea, typy i przewidywania

Dwa poprzednie spotkania tych drużyn nie przynosiły zbyt wielu goli. Na przeciw siebie znów staną dwaj wielcy taktycy, którzy za wszelką cenę spróbują uszczelnić szyki defensywne.

Nasza redakcja spodziewa się taktycznych szachów. Co więcej, o wyniku mogą zadecydować detale, dlatego stawiamy na maksymalnie dwie bramki do ostatniego gwizdka.

Manchester City – Chelsea, ostatnie wyniki

Man City po raz czwarty za kadencji Guardioli osiągnął serię, co najmniej 10 zwycięstw z rzędu w Premier League. Tym samym Obywatele pod tym względem są samodzielnymi rekordzistami. Na początku stycznia zespół został zdziesiątkowany przez Covid. Niemniej teraz wszystko wraca do normy, a przed meczem z Chelsea na gospodarzach nie ciąży żadna presja.

Tymczasem londyńczycy tracą do mistrzów Anglii aż 10 oczek. Do tego na ostatnie pięć spotkań ligowych, wygrali tylko jedno. Przez serię niepowodzeń ekipa Tuchela pozwoliła uciec rywalom na dość długi dystans. Jednak wszystko wskazuje na koniec małego kryzysu, co potwierdziła Chelsea w dwumeczu półfinału Pucharu Ligi Angielskiej.

Manchester City – Chelsea, historia

W ostatnich latach rywalizacja Man City z Chelsea jest dość wyrównana. Obie drużyny grały w poprzednim finale Ligi Mistrzów i wówczas trofeum padło łupem The Blues. Natomiast jesienią The Citizens odnieśli ważne zwycięstwo na Stamford Bridge (1:0).

Manchester City – Chelsea, kursy bukmacherskie

Manchester City – Chelsea, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal + Sport i Canal+ 4K. Ten pojedynek obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie canalplus.com.

