PressFocus Na zdjęciu: Ivan Toney

Ivan Toney wykorzystał rzut karny w meczu z Fulhamn

Anglik zdobył już 10. bramkę z 11. metra w Premier League

Napastnik Brentfordu nie myli się w takich sytuacjach, co docenia Thomas Frank

“Jest bezbłędny z kilku powodów”

Ivan Toney po raz kolejny wpisał się na listę strzelców w meczu Brentfordu w Premier League. Angielski napastnik pewnie wykorzystał rzut karny. 26-latek nie zwykł mylić się z 11. metra, co docenia jego szkoleniowiec, Thomas Frank.

Po spotkaniu Brentford – Fulham, wygranym przez gospodarzy 3:2 po trafieniach Pinnocka, Toneya i Jensena, Thomas Frank, trener The Bees, został zapytany o technikę rzutów karnych swojego podopiecznego. Duńczyk rozpoczął od żartu – “przyjmuję wszystkie pochwały, to tylko ja”. A później kontynuował:

– Nie, to Ivan, to jest technika, którą miał, kiedy przybył do Brentfordu. Jest najlepszym wykonawcą rzutów karnych na świecie i cieszę się, że zacząłem o tym mówić dość wcześnie. Jest bezbłędny z kilku powodów – ćwiczy swoją strategię i jest bardzo pewny siebie. To u niego wyjątkowa umiejętność, potrafi w pełni skupić się na meczach i treningach. Dysponuje koncentracją na najwyższym poziomie.

– Zawsze jest świadomy tego, co dzieje się wokół niego. Nigdy się nie wyłącza. Jest wyjątkowym piłkarzem – to urodzony przywódca. Toney to niesamowicie wszechstronny zawodnik.