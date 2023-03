Źródło: The Guardian

Źródło: The Guardian

Tottenham Hotspur według medialnych doniesień wkrótce może zmienić menedżera. Antonio Conte może zostać zwolniony z klubu jeszcze w trakcie trwającej przerwy reprezentacyjnej. Tymczasem informacje o kandydatach na następcę Włocha podał The Guardian.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur wyglada na to, że lada moment zmieni trenera

The Guardian podał nazwiska kandydatów do zastąpienia Włocha

Na liście znajdują się między innymi Roberto De Zerbi, czy Riben Amorim

Ciekawe opcje na następcę Antonio Conte

Tottenham Hotspur w tym sezonie koncentruje się na walce o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Stołeczny klub legitymuje się aktualnie bilansem 49 punktów, tracąc oczko do trzeciego Manchesteru United.

Ostatnio nie milkną spekulacje związane z przyszłością Antonio Conte. Wygląda na to, że były selekcjoner reprezentacji Włoch wkrótce zostanie zwolniony. Najprawdopodobniej do końca sezonu zastępować go będzie Ryan Mason, który pełnił tę funkcję także w 2021 roku po zwolnieniu Jose Mourinho.

The Guardian twierdzi natomiast, że Tottenham może być zainteresowany zatrudnieniem Rubena Amorima. Obecnie klauzula odstępnego w jego kontrakcie z portugalskim klubem wynosi 20 milionów euro. Po zakończeniu sezonu ma spaść do 15 milionów euro.

Innymi szkoleniowcami branymi pod uwagę w kontekście następcy są: Vincent Kompany, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Luis Enrique oraz Roberto De Zerbi.

